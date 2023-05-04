منفذو عملية الأغوار .. "حماس" تزف شهداء القسام بنابلس

غزة – وكالة الرأي:

زفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" شهداء القسّام بمدينة نابلس، أبطال عملية الأغوار رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، والذين ارتقوا خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال التي اقتحمت حارة الياسمينة في البلدة القديمة بنابلس صباح اليوم.

ونعت الحركة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني المرابط وأمّتنا العربية والإسلامية، كوكبة من شهدائها الأبطال في مخيم عسكر بنابلس، وهم: الشهيد القسّامي المجاهد: حسن قطناني، والشهيد القسّامي المجاهد: معاذ المصري، والشهيد القسّامي المجاهد: إبراهيم جبر.

وقالت إن الشهداء الثلاثة هم أبطال عملية الأغوار التي نُفّذت قبل نحو شهر، وقتل فيها ثلاث مستوطنات رداً على جرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء على الحرائر فيه خلال شهر رمضان المبارك.

وتابعت الحركة: "نزفّ هذه الكوكبة من شهداء المقاومة وأبطال كتائب الشهيد عز الدين القسّام في نابلس، ونعاهد شعبنا على مواصلة طريق الجهاد والمقاومة دفاعاً عن القدس والأقصى، وحتى تحرير فلسطين واستعادة حقوق شعبنا الوطنية كاملة".