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"ندرس وقف عملية التوريد كخطوة احتجاجية"

"الاقتصاد" لـ "الرأي": الاحتلال يقرر وقف تصدير الأثاث من غزة

04 آيار / مايو 2023 11:59

معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية
معبر كرم أبو سالم - صورة أرشيفية

غزةالرأي - محمود أبو راضي:

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف اليوم الخميس، عملية تصدير منتجات الأثاث من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم التجاري.

وقال مدير عام السياسات بالوزارة أسامة نوفل في تصريح خاص لوكالة "الرأي" إن قرار الاحتلال سيكبّد منتجي قطاع الأثاث خسائر كبيرة بعد تعليقهم آمال كبيرة على عملية التصدير بعد توسع مصانعهم.

وأكد نوفل، أن القرار يعد خطوة تصعيدية من خطوات الحصار الإسرائيلي تجاه قطاع غزة والهادفة إلى إغلاق ما تبقى من المنشآت الاقتصادية.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تدرس بجدية بالتعاون مع شركائها في القطاع الخاص وقف عملية توريد الأثاث عبر معبر كرم أبو سالم كخطوة احتجاجية على قرار الاحتلال للضغط عليه لإعادة عملية التصدير مرة أخرى.

ودعا نوفل المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال للسماح بحرية الاستيراد والتصدير دون قيود حتى يتمكن قطاع المنتجات الخشبية من النهوض وتجاوز ما خلّفه الحصار.

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