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معروف: لا يوجد أي اتفاق على آلية توزيع شقق المدن المصرية بغزة

06 آيار / مايو 2023 11:45

غزة - وكالة الرأي :

أكد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف، عدم وجود أي اتفاق على آلية توزيع شقق المدن المصرية في قطاع غزة.

وقال في تصريح وصل "وكالة الرأي" اليوم السبت، إن كل الأرقام التي ذُكرت والآلية التي يتم تداولها خلال الساعات الماضية عبر بعض الحسابات عن كيفية الاستفادة من شقق المدن المصرية لا يوجد لها أصل وهي عارية عن الصحة.

وأضاف: "ما زال العمل جاريا ولم ينته في المدن المصرية الثلاث، وبمجرد الاتفاق مع الجانب المصري على آلية وشروط الانتفاع من الشقق سيكون هناك رابط إلكتروني للتسجيل عبر وزارة الأشغال العامة والإسكان".

وأكد على ضرورة الاعتماد فقط على ما تصدره الجهات الرسمية بالخصوص ممثلة بوزارة الأشغال العامة والإسكان، وعدم الالتفات إلى الإشاعات التي يتم تناقلها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

 

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