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لإتاحة الفرصة لهم للتنافس

" التعليم " ينشر توضيحاً هاماً للمتقدمين للوظائف التعليمية

07 آيار / مايو 2023 02:33

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غزة- وكالة الرأي 

نشرت وزارة التربية والتعليم توضيحاً هاماً للمتقدمين للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024.

وقالت الوزارة في بيان وصل " الرأي" نسخة عنه :" بناء على المراجعات الواردة لوزارة التربية والتعليم من قبل عدد من المتقدمين للوظائف التعليمية للعام الدراسي 2023-2024 والذين تبين حدوث خلل لديهم في التسجيل للوظائف.

وأكدت الوزارة حرصها على إتاحة الفرصة لهم للتنافس على هذه الوظائف،حيث قررت الوزارة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام استقبال هذه المراجعات في مقر الوزارة حتى الساعة العاشرة صباح غد الاثنين 8/5/2023

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