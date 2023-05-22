وكالة الرأي الفلسطينية كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": 12 إصابة بـ 12 حادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية زفّت شهداء نابلس .. حماس: فاتورة الحساب مع الاحتلال مفتوحة وكالة الرأي الفلسطينية مانشستر سيتي يحتفل باللقب بالفوز على تشلسي وكالة الرأي الفلسطينية إصابة شاب برصاص الاحتلال باقتحام أحياء في جنين وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 10 مواطنين بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية المنتخب الأولمبى يقترب من مواجهة غانا ودياً فى يونيو المقبل وكالة الرأي الفلسطينية أوراق اصطناعية تعمل بالطاقة الشمسية لتنتج وقودا نظيفا للسيارات وكالة الرأي الفلسطينية ميتا تطور تطبيقاص جديداً لمنافسة تويتر.. اعرف التفاصيل وكالة الرأي الفلسطينية كيف يمكن للذكاء الاصطناعى حل أزمة الطاقة فى المستقبل؟
أخبار » أخبار الأسرى

نقل الأسير وليد دقة إلى المستشفى

22 آيار / مايو 2023 09:41

الضفة المحتلة - وكالة الرأي :

قال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال نقلت الأسير المريض وليد دقة إلى مستشفى "آساف هروفيه" بالداخل المحتل.

وكان الأسير دقة، قد أُدخل المستشفى في 23 آذار/ مارس 2023، بعد تدهور وضعه الصحي بشكل حادّ، بعد تشخصيه بمرض التليف النقوي، وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم، في 18 كانون الأول/ ديسمبر 2022، والذي تطور عن سرطان الدم الذي تم تشخيصه قبل قرابة عشر سنوات، وتُرك دون علاج جدي.

وأتاحت سلطة السجون الإسرائيلية، يوم 27 نيسان/ أبريل الماضي، زيارة الأسير وليد دقة من قِبل زوجته سناء، وابنته ميلاد في مستشفى "برزيلاي" في عسقلان، حيث خضع لعملية استئصال جزء من رئته اليمنى في 12 نيسان/ أبريل الماضي؛ وذلك بعد مماطلة دامت أكثر من أسبوعين.

والأسير دقة (60 عاما) من مدينة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986، وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

ويعد الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عامًا، وفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية الوفاء تنعى رئيس مجلس إداراتها جمال خصوان

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟