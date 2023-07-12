"أبو سلمية": نسعى جاهدين لتوطين خدمة زراعة الكلى بأيدي محلية

غزة- وكالة الرأي:

قال مدير عام مجمع الشفاء الطبي، د. محمد أبو سلمية، إن الطواقم الطبية المحلية على بعد خطوات قليلة من توطين زراعة الكلى في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال انتهاء الطواقم المحلية بمجمع الشفاء الطبي قبل قليل من إجراء أربع عمليات زراعة كلى، بمساعدة الوفد البريطاني للبرنامج الأول ضمن المرحلة 30برئاسة د.عبد القادر حماد استشاري زراعة الكلى في مستشفى ليفربول بريطانيا، بدعم كريم من مؤسسة وقف الواقفين جنوب أفريقيا.

وأضاف: "نسعى جاهدين لتوطين خدمة زراعة الكلى قريبا بأيدي محلية فلسطينية ،حيث أصبحت كوادرنا المحلية على مستوى عالي من التدريب" .

يذكر أن عدد عمليات زراعة الكلى للبرنامج الأول وصل الى 94عملية زراعة تكللت جميعها بالنجاح.