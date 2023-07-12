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التنمية الاجتماعيبة تبحث التعاون مع جمعية العودة الصحية

12 تموز / يوليو 2023 02:06

التنمية الاجتماعيبة تبحث التعاون مع جمعية العودة الصحية
التنمية الاجتماعيبة تبحث التعاون مع جمعية العودة الصحية

غزة- وكالة الرأي:

 زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية مقر جمعية العودة الصحية والمجتمعية في رفح، وذلك في اطار التعاون والتشبيك المؤسساتي ما بين وزارة التنمية الاجتماعية  - الإدارة العامة لشؤون الأسرة والمرأة والجمعيات ذات العلاقة .

وضم  الوفد اسلام عبدالجواد رئيس قسم متابعة قضايا المرأة،  وهبة  بخيت ومدراء الحالة في مؤسسة بيت الأمان لرعاية النساء، و أشواق ظاهر ، و صوفيا البيطار، وكان في استقباله د. ناهض أبو حرب مدير المركز وأ. آلاء ماضي نائب مدير المركز.

 وهدفت الزيارة لتعزيز التعاون والشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية وجمعية العودة الصحية والمجتمعية-  وذلك من أجل المساهمة 
في تعزيز ورعاية حقوق النساء والفتيات والأطفال والاستفادة من الخدمات المقدمة لإدارة الحالة وخدمات النساء الشاملة متعددة القطاعات.

وتخلل اللقاء شرح الخدمات المقدمة من قبل مراكز العودة الصحية والمجتمعية المنتشرة في كل محافظات قطاع غزة والتابعة لجمعية العودة والمشاريع والخدمات التي تقدمها لصالح كافة الفئات في إدارة الحالة شاملة الإعاقة ودون الإعاقة.

واتفق الطرفان على التعاون والتنسيق مستقبلاً بما يخدم فئات كلا الطرفين.

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