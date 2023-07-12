وكالة الرأي الفلسطينية متابعة العمل الحكومي تقرر اعتبار 1 مُحرم عطلة رسمية وكالة الرأي الفلسطينية الأسير حسام مطر يعاني من وضع صحي صعب وكالة الرأي الفلسطينية 300 جندي ينهون خدمتهم بوحدة حساسة في جيش الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الشاباك يعتقل 6 شبان بزعم تنفيذهم هجمات في رام الله وكالة الرأي الفلسطينية "الشرطة البحرية" تفتتح برنامجاً تدريبياً لطلبة كلية الرباط وكالة الرأي الفلسطينية افتتاح معرض بحرك يا غزة للصيد البحري وكالة الرأي الفلسطينية جولات ميدانية على مزارعي الخضار المكشوفة والدفيئات برفح وكالة الرأي الفلسطينية "القضاء الشرعي" ينجز 159272 معاملة خلال النصف الأول من 2023 وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تجري جولة علمية لزراعة شمال غزة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التنمية الاجتماعية تفتح المخيمات الصيفية لعام 2023
أخبار » الأخبار الحكومية

متابعة العمل الحكومي تقرر اعتبار 1 مُحرم عطلة رسمية

12 تموز / يوليو 2023 05:44

غزة- وكالة الرأي:

عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي رقم (231) اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بتهنئة حجاج قطاع غزة بأداء مناسك الحج وعودتهم لأرض الوطن، والإشادة بالجهود الحكومية في خدمة الحجاج خلال الموسم وتذليل العقبات التي واجهتهم خلال رحلة العودة.

واستمعت اللجنة إلى تقرير قدمته وزارة الأوقاف والشئون الدينية حول مجريات موسم الحج لهذا العام، كما اطلعت اللجنة على سير عملية التصحيح والفرز لأوراق اختبارات الثانوية العامة، متمنية النجاح والتفوق لطلبتنا الأعزاء.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأقرت محاضر اجتماعات لجنتي: الشؤون الإدارية، الابتعاث والتدريب، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.
وقررت اللجنة ما يلي:

تخصيص مبلغ مالي لتكريم أوائل الثانوية العامة للعام الحالي، فوج أقمار فلسطين.

صرف جزء من الطلبات المعتمدة بكشوفات الصرف من المستحقات لأغراض ( الإنجاب، العلاج، مصاريف الجنازة).

الموافقة على توفير مستلزمات تطوير مركز استقبال الجمهور بوزارة التنمية الاجتماعية/ مديرية غزة.

اعتماد توصيات تقرير ديوان الفتوى والتشريع حول آليات تخصيص الأراضي الحكومية لصالح مشاريع الإسكان.

إقرار آلية تنفيذ المسابقات الداخلية لوظائف رؤساء الأقسام بالوزارات والمؤسسات الحكومية.

تكليف عدد من الجهات الحكومية بإعداد تقرير تقييمي للأداء الحكومي بموسم الحج للعام الحالي.

اعتبار يوم الأول من محرم عطلة رسمية، بمناسبة رأس السنة الهجرية للعام 1445هـ.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟