وكالة الرأي الفلسطينية آبل تصدر تحديثًا عاجلاً لجهاز آيفون لمحاربة ثغرة أمنية وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تعمل على ميزة تتيح تشغيل وضع الطائرة أثناء الرحلة تلقائياً وكالة الرأي الفلسطينية انخفاض أسعار صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء حارة حتى الأحد المقبل وكالة الرأي الفلسطينية علاج النحافة.. كيف تزيد من شهيتك بشكل طبيعى؟ وكالة الرأي الفلسطينية أطعمة غنية بالبروتين.. مفيدة ولا غنى عنها وكالة الرأي الفلسطينية إليك 4 حلول ذكية تساعدك للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة صيفًا وكالة الرأي الفلسطينية نصر الله: استمرار العمليات بالضفة دليل فشل عدوان جنين وكالة الرأي الفلسطينية مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الناصرة بالداخل المحتل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة الغربية

13 تموز / يوليو 2023 08:15

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: شادي دار ناصر، وأحمد دار ناصر، ومحمد غيظان، ومصعب غيظان من قرية قبيا قضاء رام الله.

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت الشاب عماد عصفور خلال اقتحامها بلدة بيرزيت شمال رام الله، فيما اعتقلت من نابلس المحرر ماهر المصري عقب اقتحام منزله بشارع عمان، فيما اعتقل المحرر مؤيد شراب من بلدة عورتا.

وذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر مازن جرادات عقب اقتحام منزله في بلدة سعير بالخليل.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

نقابة المهن الطبية تعقد اليوم العلمي الثالث للتخدير

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟