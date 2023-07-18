"سلطة الأراضي ":مساحة أراضي الأقساط المسجلة بلغت" 1222 دونم"

غزة-وكالة الرأي

أكدت سلطة الأراضي على أن مساحة الأراضي المسجلة من أراضي الأقساط منذ بداية العام الجاري بلغ 1222 دونم بينما بلغ عدد المعاملات المفتوحة للتسجيل (300 معاملة)



وشددت سلطة الأراضي على أهمية تسجيل الأراضي بأسماء المالكين في الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو ،مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذل لحل الإشكاليات القائمة في قطاع الأراضي، لا سيما فيما يتعلق بالأراضي غير المسجلة أو المتعاقد عليها مع الحكومات المختلفة التي تعاقبت على قطاع غزة ومنها أراضي الأقساط المتعاقد عليها زمن الإدارة المصرية لقطاع غزة .

واكدت سلطة الأراضي استمرار العمل في تسجيل أراضي الأقساط ومنح جملة من التسهيلات لتشجيع المواطنين على التسجيل وحفظ الملكيات وتثبيتها حسب الإجراءات والقوانين المعمول بها .

وقالت :" انها منحت المواطنين امتيازات كبيرة عند التسجيل منها التخفيض بنسبة 75% من قيمة المبالغ المترصدة على المواطنين في حال الرغبة في التسجيل والدفع النقدي( الكاش) ومنح نسبة خصم 65% من قيمة المبالغ المترصدة في حال الرغبة بالتقسيط إضافة إلى تسهيل بعض الإجراءات القانونية عند التسجيل .

بدوره، أكد رئيس سلطة الأراضي المستشار د. عماد الباز على استمرار عملية التسجيل وفق الامتيازات المطروحة ، وذلك من باب حفظ الحق وتحقيقا للمصلحة العامة، وانهاء كافة الخلافات المترتبة على عدم وضوح الملكيات وثباتها .

وأضاف :" كما انها تأتي ضمن الخطة التي تعمل سلطة الأراضي بموجبها للوصول إلى ملكيات هادئة ومستقرة تقع ضمن تصنيفين أساسيين هما أراضي الطابو " الملك الخاص" والأراضي الحكومية.

