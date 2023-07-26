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الصحة لـ" الرأي": نجاح أول عملية زراعة مفصل ركبة بغزة

26 تموز / يوليو 2023 01:58

الصحة: نجاح أول عملية زراعة مفصل ركبة بغزة
الصحة: نجاح أول عملية زراعة مفصل ركبة بغزة

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة اليوم الأربعاء، عن نجاح مجمع الشفاء بإجراء أول عملية زراعة مفصل ركبة لإحدى المريضات.

وأوضح استشاري جراحة العظام والمفاصل د. محمد الاسي في مجمع الشفاء الطبي لوكالة " الرأي"، أن الطواقم الطبية الفلسطينية نجحت بإجراء عملية مقعدة لزارعة مفصل ركبة صناعي لإحدى المريضات، مؤكداً عودة المريضة للمشي بشكل طبيعي في اليوم الثاني من إجراء العملية، وهي تتمتع الآن بصحة جيدة.

وأضاف الإسى أنه الطواقم الطبية العاملة في جراحة العظام والمفاصل، مدربة ولديها الخبرة في إجراء هكذا عمليات، منوهاً إلى أنها تستعد الآن لإجراء عملية ثانية لتركيب مفصل صناعي لإحدى المريضات الأحد المقبل.

وأوضح أن المفاصل الصناعية التي يتم زراعتها تعتبر عالية الجودة، مقارنة مع الدول المجاورة بل والعالم، ومن الممكن أن تستمر لــ 15 عاماً مع المريض.

 وبين الإسي أن إجراء هذه العمليات داخل غزة، سيعمل على التخفيف عن المرضى عناء السفر والتكاليف المالية الباهظة، حيث يدفع المريض فقط ثمن المفصل، مع تحمل وزارة الصحة باقي التكاليف.

ودعا استشاري العظام والمفاصل الدول والمؤسسات المانحة بتغطية تكاليف وثمن المفصل الصناعي، ليتم تركيبها بشكل مجاني للمحتاجين والغير مقتدرين من المرضى.

ونوه إلى أن وزارة الصحة تسير بخطى ثابتة لتحسين الخدمة الطبية وخاصة في مجمع الشفاء الطبي، وإنهاء معاناة المواطنين في قطاع غزة.

وتعتبر هذه العملية إنجازًا كبيرًا لمجمع الشفاء الطبي، حيث تعد أول عملية زراعة مفصل ركبة في القطاع. وتأتي هذه العملية في إطار سعي إدارة المجمع لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوفير أحدث التقنيات والأجهزة الطبية لهم.

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