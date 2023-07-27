الراعة: توصيات لحماية ‏محصول العنب من تأثيرات التغيرات المناخية

غزة- وكالة الرأي:

أوصى مزارعون وخبراء زراعيون واقتصاديون بتدخلات مشتركة لحماية ‏محصول العنب في فلسطين من تأثيرات التغيرات المناخية.‏

جاء ذلك خلال ورشة نفذها اتحاد لجان العمل الزراعي بالشراكة مع وزارة ‏الزراعة بمدينة غزة.‏

من جانبه، أشار م. وائل ثابت مدير عام الارشاد خدمات المزارعين في ‏وزارة الزراعة، إلى ضرورة اتباع اجراءات مهمة لتحسين الانتاج وتقليل ‏الخسائر، والعمل على ادخال أصناف جديدة من العنب تتكيف مع طقس ‏وتربة وملوحة المياه.

وطالب بوجود دراسة تحليلية للتأثيرات المناخية على ‏المحاصيل المختلفة، والحث على الاستفادة من تجارب الاخرين بهذا ‏السياق.‏

من جانب آخر، أوضح ثابت أن تأثير التغيرات المناخية لم يقتصر على ‏قطاع الزراعة، بل وصل الى قطاع الدواجن ، ما أدى الى نفوق اعداد ‏كبيرة جراء موجات الحر المختلفة.‏

بدوره، أكد مدير دائرة البستنة الشجرية في وزارة الزراعة م.محمد ابوعودة، أن ‏التغيرات المناخية أدت الى انخفاض ملموس في انتاج العنب بالموسم ‏الحالي.‏

وبين أبوعودة أن مساحة الأراضي المزروعة بالعنب في قطاع غزة تقدر ‏بحوالي ‏‎7000‎‏ دونم، منها ‏‎6000 ‎‏ دونم مثمرة، مرجحاً أن يصل اجمالي ‏انتاج العنب في الموسم الحالي الى ‏‎4000 ‎‏ طن من الأصناف المختلفة.‏

وفي السياق، أكد المدير العام لاتحاد لجان العمل الزراعي محمد البكري، أن ‏التغير المناخي لم يقتصر على محصول العنب في قطاع غزة، بل أثر ‏على محاصيل أخرى مهمة مثل الزيتون واللوزيات.‏

وشدد البكري ضرورة توحيد الجهود لمساعدة المراعين في تجاوز الخسائر ‏وتحقيق الأمن الغذائي، مشيراً الى أن قطاع غزة يتأثر بارتفاع معدل ‏الرطوبة ما يؤثر سلباً على المحاصيل الزراعية.‏

