"سلامة أطفالنا مسؤوليتنا".. حملة توعوية بخطر النوافذ المفتوحة

غزة - الرأي - فلسطين عبد الكريم:

"يا رب بنتي يا رب.. لسة الصدمة والرعشة بإيدي مش قادر أتحمل"، "يا رب ما توجع قلوبنا على بنتي بعد سقوطها من الطابق الأول على رأسها مباشرة، لدعوا لها أن تمر الـ24 ساعة على خير"، عبارات دوَنها المواطن محمود شراب على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي" الفيس بوك"، حملت في طياتها حزناً كبيراً خشية فقدان طفلته وفلذة كبده.

تداعى العديد من الأصدقاء والأقارب ومحبو شراب وتناقلوا منشورات السلامة العاجلة للطفلة ابنة الخمس سنوات، وبدأت ألسنة الكثيرين تلهج بالدعاء وأن يمن الله عليها بالشفاء، خاصة في ظل خطورة حالتها، ووقوعها على منطقة الرأس باعتبارها منطقة حساسة، لكن العناية الإلهية كانت فوق كل شيء، ومرت الساعات بقسوتها ومرارتها بسلام.

حوادث متكررة

الطفل محمد الشريف 11 عاماً، تعرض لحادثة سقوط من الطابق الرابع وهو في عمر الستة أعوام، استدعت نقله إلى المستشفى على الفور، حالة من الخوف والرعب عاشتها عائلته في ذلك اليوم، لكن عناية الله ورحمته أحاطت بالطفل الذي سقط على مقعدته، وتعرض لكسر في القدم فقط، وغادر المشفى بعد الاطمئنان على صحته، وإجراء كافة التحاليل الطبية التي تؤكد سلامته.

وتكررت في الآونة الأخيرة، العديد من حوادث سقوط الأطفال من أعلى أسطح المنازل، أو من الشرفات وفقدان حياتهم، وهو ما يستدعى انتباهاً وحرصاً شديداً من قبل الأهالي وأولياء الأمور، بالإضافة إلى المراقبة المستمرة، والالتزام بإجراءات السلامة لحماية الأطفال من السقوط من الشرفات وأعلى الأسطح.

"سلامة أطفالنا مسؤوليتنا"، حملة أطلقها المكتب الإعلامي الحكومي بتوجيه من الأمانة العامة لمجس الوزراء، للتأكيد أن النوافذ والشرفات المفتوحة خطر يداهم حياة الأطفال بغزة، وهو ما يتطلب عدم التهاون في تركيب الحماية ومراقبة الأطفال، فحياة الأطفال وسلامتهم أمانة في أعناق ذويهم.

احتياطات لازمة

ومن الأمور التي يمكن للأهالي القيام بها لزيادة أمان النوافذ والشرفات، تركيب حواجز حول النوافذ وتثبيت الأقفال عليها، بحيث لا يمكن للأطفال فتحها، إلى جانب وضع المراتب والبطانيات أسفل النوافذ والشرفات للمساعدة في امتصاص الصدمة في حالة سقوط الطفل.

وبالإضافة إلى الاحتياطات السابقة، ينبغي على الأهل تعليم الأطفال عدم الاقتراب من النوافذ والشرفات عندما يكونوا وحدهم، وعدم تركهم يلعبون بالقرب منها، وهو ما يساعد في حمايتهم من خطر السقوط.

كما ينبغي التأكد من أن جميع النوافذ والشرفات مغلقة بإحكام عندما لا تكون قيد الاستخدام، وفحص النوافذ بانتظام للتأكد من عدم وجود أي عيوب قد تجعل الأطفال عرضة للسقوط، ومراقبة الأطفال بشكل مستمر، لأن غياب الرقابة سبب رئيسي في سقوطهم من النوافذ وفقدان حياتهم.

وينصح مختصون الأهالي بتركيب الحماية الحديدية لكل النوافذ والشرفات كإجراء مهم لضمان سلامة الأطفال، وإبعاد الأثاث وما قد يستخدمه الأطفال لتسلق النوافذ، إلى جانب عدم المزاح مع الأطفال أو حملهم من أقدامهم على الشرفات، فلحظة من التهاون والاستهتار من قبل الأهل قد تفقدهم فلذة كبدهم.