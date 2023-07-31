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رئاسة التشريعي تتطلع على نتائج التحقيق في حادثة خان يونس

31 تموز / يوليو 2023 12:07

رئاسة التشريعي تتطلع على نتائج التحقيق في حادثة خان يونس
رئاسة التشريعي تتطلع على نتائج التحقيق في حادثة خان يونس

غزة - وكالة الرأي

أطلع رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، خلال استقباله النائب العام د. محمد النحال، وبحضور رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي المستشار النائب محمد فرج الغول، على نتائج التحقيق في حادثة خانيونس.

وأوضح المجلس التشريعي اليوم، أن النائب العام قدم لرئاسة المجلس التشريعي إحاطة حول مجريات ونتائج التحقيق في حادث خان يونس الأليم الذي أدى إلى وفاة المواطن شادي أبو قوطة.

وأكد د. بحر على ضرورة انفاذ القانون وتحصين المجتمع من تكرار مثل هذه الحادثة الأليمة، مشددًا على ضرورة احقاق الحق وتطبيق العدالة على الجميع.

وأشاد د. بحر بسرعة النيابة العامة في إتمام التحقيق في حادث خان يونس، ودورها الفاعل في ردع الجريمة وترسيخ أسس العدالة الناجزة.

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