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أحمد بحر يؤكد على ضرورة تطبيق العدالة

النائب العام يطلع التشريعي على نتائج التحقيق بحادثة خان يونس

31 تموز / يوليو 2023 12:08

رئاسة التشريعي تستقبل النائب العام وتطلع على نتائج التحقيق في حادثة خان يونس
رئاسة التشريعي تستقبل النائب العام وتطلع على نتائج التحقيق في حادثة خان يونس

غزة- وكالة الرأي:

أكد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر، على ضرورة تطبيق العدالة في قضية حادث خان يونس الأليم الذي أدى إلى وفاة المواطن شادي أبو قوطة.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه بالنائب العام د. محمد النحال، بحضور رئيس اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي المستشار النائب محمد فرج الغول، وذلك يوم الثلاثاء 12 يوليو 2023، في مقر المجلس التشريعي بمدينة غزة.

وقدم النائب العام إحاطة حول مجريات ونتائج التحقيق في الحادث، مؤكداً على أن النيابة العامة تعمل بكل جهد لسرعة إتمام التحقيق وتقديم الجناة للعدالة.

وأشاد بحر بسرعة النيابة العامة في إتمام التحقيق في الحادث، ودورها الفاعل في ردع الجريمة وترسيخ أسس العدالة الناجزة.

وشدد رئيس المجلس التشريعي على ضرورة إنفاذ القانون وتحصين المجتمع من تكرار مثل هذه الحادثة الأليمة، مشددًا على ضرورة احقاق الحق وتطبيق العدالة على الجميع.

وشدد رئيس المجلس التشريعي على أن المجلس التشريعي سيقف مع النيابة العامة في كل ما يصب في مصلحة الحق والعدالة، وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين.

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