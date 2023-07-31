الطاقة للرأي: غدًا.. تشغيل المولد الرابع بمحطة توليد الكهرباء

غزة-الرأي:

أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية عن تشغيل المولد الرابع في محطة التوليد بغزة، وذلك بدءًا من صباح غدٍ الثلاثاء، في إطار المساعي الرامية لتخفيف المعاناة عن شعبنا.

وقال رئيس سلطة الطاقة بغزة، م. جلال إسماعيل، خلال حديثه لإذاعة الرأي: "بجهود الإخوة القطرين سيتم غدًا عند الساعة التاسعة صباحًا تشغيل المولد الرابع بتمويل قطري والذي سيشغل المولد حتى تاريخ 5 سبتمبر القادم بتكلفة شهرية 18 مليون شيقل".

وأضاف: "سيلمس المواطن تحسن على جدول توزيع الكهرباء ليصل إلى ثمان ساعات مع إمكانية الزيادة في ساعات الوصل في غير أوقات الذروة".

ومن جهتها تتقدم سلطة الطاقة، ببالغ شكرها وامتنانها للإخوة القطريين على جهودهم العظيمة والكبيرة في رفع المعاناة عن شعبنا في ظل الحصار، والأجواء شديدة الحرارة، وموافقتهم على تشغيل المولد الرابع.

وتثمن عاليا ما بذلوه من جهود حثيثة، وتعاون سريع في سبيل تحسين واقع الكهرباء والتخفيف عن شعبنا.

من الجدير ذكره، أن تشغيل المولد الرابع من شأنه أن يضفي تحسنا ملحوظا على جدول التوزيع الحالي في ظل هذه الأجواء الحارة.