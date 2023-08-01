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عائلة أبو قوطة تشيد بنتائج التحقيق بوفاة ابنها "شادي"

01 آب / أغسطس 2023 12:01

خانيونس - وكالة الرأي:

أكدت عائلة أبو قوطة وعشيرة السطرية، اليوم الثلاثاء، أنها تلقت بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة المواطن شادي أبو قوطة.

وقالت العائلة في بيان صحفي، وصل وكالة الرأي: "تشيد العشيرة بهذه القرارات وتتقدم بشكرها للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثراً بالغاً وكبيراً في مواساة العائلة وذوي الفقيد والشكر موصول لجميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا".

وأضافت: "نؤكد على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملاً".

وفيما يلي البيان كاملاً كما وصل وكالة الرأي:

عائلة بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن عائلة أبو قوطة وعشيرة السطرية.

قال الله تعالى في محكم التنزيل:-

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأمُرُكُم أَن تُؤَدُّوا الأَمٰنٰتِ إِلىٰ أَهلِها وَإِذا حَكَمتُم بَينَ النّاسِ أَن تَحكُموا بِالعَدلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كانَ سَميعًا بَصيرًا ﴾ [النساء: 58 – 58]

تلقينا في عائلة أبو قوطة وعموم عشيرة السطرية بارتياح بالغ نتائج وقرارات لجنة التحقيق الرسمية التي تشكلت بقرار حكومي للتحقيق في ظروف وفاة ابننا المرحوم بإذن الله شادي أبو قوطة.

تشيد العشيرة بهذه القرارات وتتقدم بشكرها للجنة التحقيق وللحكومة في غزة ولحركة المقاومة الإسلامية حماس التي كان لموقفها منذ لحظة الحدث أثراً بالغاً وكبيراً في مواساة العائلة وذوي الفقيد والشكر موصول لجميع الفصائل والقوى والعائلات والعشائر على تضامنهم التام مع مصابنا.

نؤكد على ضرورة استمرار الإجراءات الرسمية والشرعية حتى إحقاق الحق كاملاً.

والله الموفق والمستعان.

عائلة أبو قوطة- عشيرة السطرية.

الثلاثاء 1 / 8 / 2023 م.

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