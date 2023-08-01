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أكد دعم نتائج وتوصيات لجنة التحقيق

التشريعي يدعو لاتخاذ إجراءات تمنع تكرار حادثة خانيونس

01 آب / أغسطس 2023 02:02

غزةوكالة الرأي :

أكدت رئاسة المجلس بغزة دعمها لما توصلت إليه لجنة التحقيق في حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة من نتائج وتوصيات، مثمنة موقف عشيرة السطري بما يحافظ على النسيج الاجتماعي والسلم الأهلي وسيادة القانون الذي يتمتع به قطاع غزة.

وشدد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، على ضرورة انفاذ القانون وتطبيق نتائج وتوصيات لجنة التحقيق الحكومية، وذلك في إطار إحقاق الحق وتطبيق العدالة على الجميع.

وأكد على ضرورة اتخاذ الحكومة كافة التدابير والإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الحادثة الأليمة.

واستقبل بحر، رئيس لجنة التحقيق الحكومية في حادثة خان يونس أحمد الحتة وكيل وزارة العدل، بحضور رئيس اللجنة القانونية النائب محمد فرج الغول، ورئيس لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة النائب هدى نعيم، والنائب د. سالم سلامة، والأمين العام للمجلس التشريعي ثروت البيك.

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