الديمقراطية لـ" الرأي": توصيات" العمل الحكومي" في قضية أبوقوطة مهمة

غزة - وكالة الرأي

أشادت فصائل فلسطينية في غزة بنتائج التحقيقات والتوصيات التي خرجت بها لجنة متابعة العمل الحكومي فينا يتعلق بحادثة وفاة المواطن شادي أبوقوطة بخانيونس.

وأكد عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية طلال أبوظريفة لـوكالة" الرأي" مساء اليوم الثلاثاء، أن توصيات لجنة متابعة العمل الحكومي خطوة مهمة للرأي العام بتحميل الجهة المتسببة بحادثة وفاة المواطن " أبوقوطة".

وأضاف أبوظريفة أن "تقديم المتهمين للعدالة، يعطي مصداقية للجهة الحكومية بكافة مؤسساتها، وعدم التغطية على أي تجاوز أو خطأ قد يرتكب من أي جهة كانت".

ودعا أبوظريفة إلى متابعة تداعيات هذه القضية بما يتعلق بالحق الخاص لعائلة أبوقوطة، إلى جانب الحق العام، كما أوصت بذلك النيابة العامة والمجلس التشريعي الفلسطيني.

كما دعا إلى الاستفادة من هذه الخادثة وأخذ العبر منها، وعدم تكرار ماحدث خلال تنفيذ عمليات إزالة تعديات في المستقبل.

وكانت لجنة متابعة العمل الحكومي أوصت بحصر عملية إزالة التعديات ومتابعاتها والإشراف عليها بأعلى مستوى إداري في الهيئة المحلية والشرطة (رئيس البلدية، مدير شرطة المحافظة).