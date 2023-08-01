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مركز الميزان لـ" الرأي": نرحب بتوصيات" العمل الحكومي" ومهنيتها في قضية" أبوقوطة"

01 آب / أغسطس 2023 05:05

مركز الميزان لـ" الرأي": نرحب بتوصيات" العمل الحكومي" ومهنيتها في قضية" أبوقوطة"
مركز الميزان لـ

غزة - وكالة الرأي

رحبت مؤسسات حقوقية تعنى بحقوق الإنسان في غزة، بتوصيات لجنة متابعة العمل الحكومي في الحادث الأليم الذي تسبب بوفاة المواطن شادي أبو قوطة في محافظة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقال نائب مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت لـ" الرأي": " نرحب بتوصيات بجنة متابعة العمل الحكومي التي لم تتوانى عن تحميل المسؤولية لكافة الأطراف التي تقف وراء حادثة وفاة المواطن" أبوقوطة" مايدل على مهنيتها في التعامل مع هذه القضية.

وأوضح زقوت لجنة متابعة العمل الحكومي تدرك حقيقة ماجرى ولم تتوانى منذ اللحظة الأولى للحادثة عن اتخاذ كافة القرارات والإجراءات المهنية والموضوعية التي ساهمت في الوصول إلى الحقيقة، وصولاً لمحاسبة كل من يقف وراء هذه الحادثة.

ودعا زقوت وزارة الحكم المحلي إلى إجراء مراجعات في بعض المخططات الهندسية التي تتعلق بالشوارع، وبما يراعي الظروف المعيشية التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء الحصار وانتشار البطالة والفقر، وبما يراعي المصلحة العامة.

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