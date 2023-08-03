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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

03 آب / أغسطس 2023 08:20

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وتركزت الحملة بشكل أكبر في بلدة بيت أمر شمال الخليل، والتي طالت نحو 13 شابًا وفتى، بعد حملة مداهمات واسعة لمنازل المواطنين في البلدة.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشبان مصعب شماسنة وصائب شماسنة وحكم سليم وعمرو جهاد سليم بعد اقتحام منازلهم في بلدة جيوس.

وفي نابلس، اعتقلت القوات ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح جعفر مروان أقرع عقب اقتحام منزله في بلدة قبلان.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من بلدة برقين، عرف منهم القياديين بالجهاد الإسلامي، سلطان خلوف، وهلال خلوف.

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