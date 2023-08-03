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على مستوى فلسطين

معلمتان من غزة وآخر من الضفة يفوزون بجائزة "المعلم المتميز"

03 آب / أغسطس 2023 10:01

معلمتان من غزة ومعلم من الضفة يفوزون بجائزة
معلمتان من غزة ومعلم من الضفة يفوزون بجائزة

غزة - وكالة الرأي

فازت معلمتان من المدارس الحكومية في قطاع غزة ومعلم من الضفة الغربية بجائزة مؤسسة التعاون للمعلم المتميز 2022 التي تُنظم على مستوى فلسطين بشكل سنوي تحت عنوان إبداع معلم...نهضة وطن.

وأوضحت الوزارة اليوم، أن المعلمتان الفائزتان هما المربية أمل يوسف محمد أبو زايد من مدرسة خولة بنت الأزور الثانوية للبنات في مديرية الوسطى عن أسلوبها التعلم الممتع من وحي السرد القصصي التفاعلي.

والمربية زينب سفيان محمود دلول من مدرسة عبد المعطي الريس الثانوية المهنية للبنات بمديرية شرق غزة عن أسلوبها التعلم الحقيقي.

و المربي لؤي نمر عبد الله دويكات من مدرسة أبو بكر الصديق الأساسية العليا- نابلس عن أسلوبه الدراما/النمذجة الرقمية/ الألعاب التعليمية/التدريس خارج الصف.

وبينت الوزارة أنه جرى الإعلان عن الفائزين خلال حفل تم تنظيمه في الضفة وغزة بشكل متزامن.

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د. خالد أبو ندى بالفائزين وقدم التهاني والتبريكات لهم، مؤكداً أن هذا الفوز يثبت تميز المعلم الفلسطيني وجهوده في خدمة الطلبة.

وأوضح أن الوزارة تُشجع التميز التعليمي وتدعم روح المبادرة كما تفتخر بكافة المعلمين والمعلمات الذين يحققون الجوائز المحلية والدولية.

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