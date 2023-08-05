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إصابة 3 مستوطنين بعملية إطلاق نار في تل أبيب

05 آب / أغسطس 2023 08:34

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أصيب 3مستوطنين على الأقل، اثنان منهم بجراح حرجة، في عملية إطلاق نار نفذها فلسطيني مساء اليوم السبت في مدينة “تل أبيب” المحتلة.
وأكد الإعلام العبري أن شابًّا فلسطينيًّا كان يحمل مسدسا أطلق النار باتجاه مجموعة من المستوطنين وأصاب بعضهم.
بدوره، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم إن مقاومتنا الباسلة تواصل توجيه ضرباتها ضد الاحتلال ومستوطنيه في تأكيد جديد على قدرة المقاومة على ارباك الاحتلال، وتثبيت معادلة الرد على جرائمه بحق شعبنا ومقدساته، وخاصة المسجد الأقصى.
وأكد أن “هذه العمليات هي رد طبيعي على جرائم الاحتلال الذي صعد من عدوانه على أهلنا في الضفة الغربية، وواصل سياسة الاعدام في الضفة عبر جيشه ومستوطنيه، ورفع مستوى حربه الدينية على مقدساتنا في مدينة القدس المحتلة”.
 

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