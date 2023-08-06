النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2589) الأحد 5/8/2023
أخبار فلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل صادقت على 310 وحدات استيطانية جديدة الشهر الماضي
إحصاء رسمي: 37 طفلا فلسطينيا قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العام
كتلة الصحفي تستنكر استمرار اعتداء السلطة على الصحفيين في الضفة
قاسم: المقاومة تثبت معادلة الرد على جرائم الاحتلال بحق شعبنا والأقصى
"هنية" يهاتف الصحفية خاطر وزوجها مستنكرًا الاعتداء عليهما
فتوح يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جرائم المستوطنين
أخبار إسرائيلية
مقتل رجل أمن إسرائيلي في إطلاق نار بتل أبيب
لبيد يتهم حكومة نتنياهو بدعم «مخربين» يهود
إعلام عبري: أحد قتلة الشهيد "معطان" عضو سابق بحزب "بن غفير"
اعتراف إسرائيلي رسمي: عنف المستوطنين يدفع لهجمات انتقامية فلسطينية
"الكابنيت" الإسرائيلي يلتئم اليوم لتعزيز السلطة الفلسطينية
"إليشا يارد" تاريخ حافل بالإرهاب ضد الفلسطينيين
يديعوت: اعتراف "إسرائيلي" أن عنف المستوطنين يُصعد المقاومة قد تصل للخطف
تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ31 على التوالي
اخبار دولية وعربية
الأمم المتحدة وشركاؤها يقيّمون الاحتياجات الإنسانية المُلحّة للتجمعات...
تقرير أممي: المستوطنون نفذوا 600 اعتداء بالضفة خلال 6 أشهر
حركة عالمية: الاحتلال قتل 37 طفلاً فلسطينيًا منذ بداية العام
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار بتل أبيب واستشهاد المنفذ- (صور وفيديو)
تشييع الشاب معطان الذي استشهد برصاص مستوطنين في قرية برقة
منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل صادقت على 310 وحدات استيطانية جديدة الشهر الماضي
الشرق الأوسط
إسرائيل تستعد لاحتمال انتفاضة ثالثة في الضفة
الاهرام المصرية
المجلس الوطني الفلسطيني يُحمل الحكومة الإسرائيلية المسئولية عن جرائم المُستوطنين بالأراضي المُحتلة
الشروق المصرية
من هو منفذ عملية تل أبيب؟
القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجاري
إصابة فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في تل أبيب
مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية يطالب بإدراج حزب بن غفير على قوائم الإرهاب
أصيبوا بارتفاع درجات الحرارة.. بيان فلسطيني عن صحة الوفد الكشفي بكوريا الجنوبية
الغد الأردنية
القدس.. أحياء ومشاريع استيطانية لتهويدها وتهديد الوجود المقدسي
56% من شباب "إسرائيل" يطمح بالهجرة
الشرق القطرية
" عوريف الفلسطينية تتوجع تحت هجمات المستوطنين
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو الاحتلال يقتحم منزل عائلة منفذ عملية (تل أبيب) في جنين
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
بالفيديو الاحتلال يقتحم الخليل ويعتقل عددًا من المواطنين
الكشف عن تفاصيل جديدة حول منفذ عملية (تل أبيب)
أجهزة أمن السلطة تقمع مسيرة في جنين
النائب "عبد الجواد": عملية "تل أبيب" رد طبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه
القدس المحلية
الاحتلال يأخذ قياسات منزل الشهيد أبو بكر
الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة والقدس
مظاهرة في باقة الغربية للمطالبة بالإفراج عن الأسير وليد دقة
أبو قطيش: سلطات الاحتلال قتلت 37 طفلا منذ بداية العام الجاري
الحياة الجديدة
الاحتلال يعتقل مواطنين ويأخذ قياسات منزل في رمانة تمهيدا لهدمه
مظاهرة قطرية في باقة الغربية للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة
الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم العروب
5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
جريدة الأيام
شهيد وإصابات برصاص وهجوم المستوطنين في قرية برقة وإحراق سيارتين
الاحتلال يعدم شاباً من مخيم نور شمس بإطلاق الرصاص عليه من النقطة صفر
إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم
إسرائيل تسمح لـ 6800 أميركي من أصل فلسطيني بالدخول دون تأشيرة
الأسيرات في "الدامون" ينفّذن خطوات احتجاجية لتحسين ظروفهن الاعتقالية
مبادرة ريادية في دير البلح لتحسين دخل عائلات الصيادين
وكالة صفا
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بمدخل البيرة
المعتقل ملايشة يواصل إضرابه عن الطعام بسجون السلطة
فصائل: عملية "تل أبيب" نتاج سياسة الإعدام في الضفة
تعليق اعتصام طلبة جامعة الخليل بعد وعود بتحقيق مطالبهم
شبّان يحطمون مركبات مستوطنين بالحجارة بقلقيلية
"المقاومة": "وحدة الساحات" رسمت معادلات جديدة في الصراع
وكالة الرأي الفلسطينية
مستوطنون يهاجمون خلة مكحول في الأغوار الشمالية
الاحتلال يعتقل 5 مواطنين بالضفة والقدس
فيديو إتمام مراسم الصلح بين عائلة قوطة وبلدية خان يونس
الجهاد: وحدة الساحات أحبطت مشروع الاستفراد بساحة دون غيرها
النائب العام يتابع سير الاختبارات المحوسبة لوظيفة "معاون نيابة"
فلسطين اليوم
التجمع الإعلامي يستنكر السلوك المشين لأجهزة السلطة بحق الصحفيين
كتلة الصحفي تستنكر استمرار اعتداء السلطة على الصحفيين في الضفة
مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين في البيرة
أجهزة السلطة تقمع مسيرة في جنين خرجت ابتهاجاً بعملية "تل أبيب"
الاحتلال يعتقل طفلا مقدسيًا من البلدة القديمة
المعتقل ملايشة يواصل إضرابه عن الطعام في سجون السلطة
سما نيوز
العشرات من المستوطنين يقتحمون الأقصى
الاحتلال يعتقل طفلا من البلدة القديمة في القدس
جنين: إصابة صحفي بطلق ناري خلال تغطيته مسيرة ابتهاجا بعملية تل أبيب
رئيس ديوان الموظفين العام يبحث مع وزير فلبيني تعزيز التعاون
مقاومون يطلقون النار تجاه بؤرة استيطانية قرب طولكرم
مظاهرة قطرية في باقة الغربية للمطالبة بالافراج عن الأسير المريض وليد دقة
الشيخ يطالب بإدراج حزب بن غفير على قوائم الإرهاب العالمية
عرب 48
5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري
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ý 6 آب (أغسطس)
ý 2001م عملية فدائية وهجومية ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث قام المجاهد على الجولاني من كتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش مما أدى إلى إصابة 8 من الجنود الإسرائيليين بجروح بين متوسطة وخطيرة، كما أصيب اثنان من المواطنين واستشهد منفذ العملية.
ý 1982 م قوات الاجتياح الإسرائيلي في لبنان تبدأ اجتياح بيروت الغربية، خلال الغزو الذي قامت به لجنوب لبنان بقيادة وزير الحرب آرائيل شارون وفي عهد رئيس الوزراء الليكودي المتشدد مناحيم بيغن بهدف إبعاد قوات المقاومة الفلسطينية عن الأراضي اللبنانية.
ý 1982م دخلت القوات الصهيونية الغازية غرب مدينة بيروت و ذلك ضمن حملتها لاجتياح لبنان المسمّاة "سلامة الجليل"
ý 1923م انعقد المؤتمر الصهيوني الثالث عشر في الفترة من (6-8/8/1923)، ناقش اقتراح الدكتور حاييم وايزمن توسيع الوكالة اليهودية ، وضمن غير صهيونيين إليها.