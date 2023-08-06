النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2589) الأحد 5/8/2023

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منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل صادقت على 310 وحدات استيطانية جديدة الشهر الماضي

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تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ31 على التوالي

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الأمم المتحدة وشركاؤها يقيّمون الاحتياجات الإنسانية المُلحّة للتجمعات...

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القدس العربي

مقتل إسرائيلي في عملية إطلاق نار بتل أبيب واستشهاد المنفذ- (صور وفيديو)

تشييع الشاب معطان الذي استشهد برصاص مستوطنين في قرية برقة

منظمة التحرير الفلسطينية: إسرائيل صادقت على 310 وحدات استيطانية جديدة الشهر الماضي

الشرق الأوسط

الاهرام المصرية

الشروق المصرية

من هو منفذ عملية تل أبيب؟

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجاري

إصابة فلسطيني برصاص شرطة الاحتلال في تل أبيب

مسئول في منظمة التحرير الفلسطينية يطالب بإدراج حزب بن غفير على قوائم الإرهاب

أصيبوا بارتفاع درجات الحرارة.. بيان فلسطيني عن صحة الوفد الكشفي بكوريا الجنوبية

الغد الأردنية

القدس.. أحياء ومشاريع استيطانية لتهويدها وتهديد الوجود المقدسي

الشرق القطرية

" عوريف الفلسطينية تتوجع تحت هجمات المستوطنين

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فلسطين اون لاين

القدس المحلية

إصابة مراسل "القدس" في جنين

مظاهرة في باقة الغربية للمطالبة بالإفراج عن الأسير وليد دقة

أبو قطيش: سلطات الاحتلال قتلت 37 طفلا منذ بداية العام الجاري

الحياة الجديدة

الاحتلال يعتقل مواطنين ويأخذ قياسات منزل في رمانة تمهيدا لهدمه

مظاهرة قطرية في باقة الغربية للمطالبة بالإفراج عن الأسير المريض وليد دقة

الاحتلال يعتقل شابًا من مخيم العروب

5 أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

جريدة الأيام

شهيد وإصابات برصاص وهجوم المستوطنين في قرية برقة وإحراق سيارتين

الاحتلال يعدم شاباً من مخيم نور شمس بإطلاق الرصاص عليه من النقطة صفر

إصابات جراء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم

إسرائيل تسمح لـ 6800 أميركي من أصل فلسطيني بالدخول دون تأشيرة

الأسيرات في "الدامون" ينفّذن خطوات احتجاجية لتحسين ظروفهن الاعتقالية

مبادرة ريادية في دير البلح لتحسين دخل عائلات الصيادين

وكالة صفا

فلسطين اليوم

سما نيوز

عرب 48

مصرع شاب بحادث طرق شمالي رام الله

إصابات إثر هجوم للمستوطنين في مسافر يطا

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 6 آب (أغسطس)

ý 2001م عملية فدائية وهجومية ضد وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث قام المجاهد على الجولاني من كتائب شهداء الأقصى بإطلاق النار من سلاحه الرشاش مما أدى إلى إصابة 8 من الجنود الإسرائيليين بجروح بين متوسطة وخطيرة، كما أصيب اثنان من المواطنين واستشهد منفذ العملية.

ý 1982 م قوات الاجتياح الإسرائيلي في لبنان تبدأ اجتياح بيروت الغربية، خلال الغزو الذي قامت به لجنوب لبنان بقيادة وزير الحرب آرائيل شارون وفي عهد رئيس الوزراء الليكودي المتشدد مناحيم بيغن بهدف إبعاد قوات المقاومة الفلسطينية عن الأراضي اللبنانية.

ý 1982م دخلت القوات الصهيونية الغازية غرب مدينة بيروت و ذلك ضمن حملتها لاجتياح لبنان المسمّاة "سلامة الجليل"

ý 1923م انعقد المؤتمر الصهيوني الثالث عشر في الفترة من (6-8/8/1923)، ناقش اقتراح الدكتور حاييم وايزمن توسيع الوكالة اليهودية ، وضمن غير صهيونيين إليها.