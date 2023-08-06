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المعتقلون الإداريون: أرجعنا وجبات الطعام رفضًا لاستمرار اعتقالنا

06 آب / أغسطس 2023 12:20

المعتقلون الإداريون يُرجعون وجبات الطعام اليوم رفضًا لاستمرار اعتقالهم
المعتقلون الإداريون يُرجعون وجبات الطعام اليوم رفضًا لاستمرار اعتقالهم

رام الله - وكالة الرأي:

قرر المعتقلون الإداريون في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إرجاع وجبات الطعام كجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين.

وقال نادي الأسير، إن المعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قرروا ارجاع وجبات الطعام اليوم الأحد، رفضًا لاستمرار اعتقالهم الإداري.

وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن إرجاع الوجبات ينفذ اليوم كجزء من برنامج الخطوات النضالية التي أقرتها لجنة المعتقلين الإداريين، وبالتنسيق مع لجنة الطوارئ العليا للحركة الأسيرة.

وأكد أن مسار الخطوات سيتصاعد في ظل استمرار سلطات الاحتلال التصعيد بجريمة الاعتقال الإداري، وتجاوز عدد المعتقلين الإداريين لأكثر من 1200، وهذه النسبة في الأعداد لم تحصل منذ أكثر من 20 عاما.

وكانت لجنة المعتقلين الإداريين المنبثقة عن الفصائل كافة في السجون قد أعلنت في بيان لها الخميس الماضي، الشروع ببرنامج نضالي مفتوح ومتصاعد وشامل ضد جريمة الاعتقال الإداري.

وقالت اللجنة في بيانها، "حتى لا تكون مواجهتنا موسمية متقطعة أو ردة فعل، فقد تم الاتفاق في سجن (عوفر) كبداية أولية على العديد من الخطوات الجماعية التي تتضمن "العصيان الجزئي والمفتوح، والخروج الجماعي إلى الزنازين، والإضرابات لدفعات محدودة، والاحتجاج والتأخر في الساحات، وإعادة الأدوية وعدم التعامل مع العيادات، التي ستمتد إلى باقي السجون".

ومنذ بداية العام الجاري، أصدر الاحتلال نحو (1978) أمر اعتقال إداري، حتى نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي.

 

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