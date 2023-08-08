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الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس

08 آب / أغسطس 2023 08:32

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وتركزت الاعتقالات في قرية كوبر شمال مدينة رام الله، والتي اعتقل منها ما لا يقل عن 13 مواطنًا، غالبيتهم من عائلة البرغوثي، من بينهم 5 أسرى محررين، هم: ياسر الفحل، والشقيقان زاهي وساهر البرغوثي، وأنس البرغوثي، وقسام البرغوثي.

وفي الخليل، اعتقل موسى عوض، والجريح أبي أبو ماريا، وكلاهما من بلدة بيت أمر، ومن بيت لحم اعتقل كلا من: عباس صدوق، وهاني أبو طربوش، ومحمد الحمور، وعمر دعدرة، ومن جنين تم اعتقال الأسير المحرر محيي الدين نجم

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة طالت العديد من المواطنين الذين لم يحدد عددهم بعد.

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