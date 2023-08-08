لتحصين المجتمع .. "الأوقاف" تطلق برنامج "نحو الرسوخ"

غزة – وكالة الرأي :

أطلقت وزارة الأوقاف الشؤون الدينية، اليوم الثلاثاء، برنامج "نحو الرسوخ" السادس بعنوان "الإلحاد وتياراته المعاصرة، مخاطرة وسبل مواجهته" في مسجد الحساينة بمدينة غزة، ويستمر لمدة يومين.

وقال مدير الدائرة العلمية في الوزارة أحمد أبو دلال لـ "وكالة الرأي": "إن البرنامج يستهدف طلاب وطالبات العلم، حيث سجل فيه ما يزيد عن 1000 من الطلبة".

وذكر أن البرنامج يعالج موضوع الإلحاد وتياراته المعاصرة، ويأتي ضمن التحصين الفكري الذي تقيمه الدائرة العلمية في الوزارة.

وأكد أن إدارته تسعى من خلال هذا البرنامج إلى تبصير فئة الشباب والفتيات -خاصة طلبة العلم الشرعي منهم- بأهم الشبهات، وعلى رأسها الإلحاد المعاصر، وواجب الشاب المسلم والفتاة المسلمة تجاه هذه المزالق، خاصة في زمن الانفتاح المعرفي والفكري، وضرورة تحصين العقل المسلم من التأثر بملوثات هذا الانفتاح.

وأضاف: "كما نسعى إلى تعريفهم بمخططات أعداء الأمة، وطرق مواجهتها، ورد الشبهات والأفكار الدخيلة، والاعتزاز بالهوية الإسلامية، وذلك عبر عقد المحاضرات العلمية التي يُقدمها نخبة من العلماء والمحاضرين الأكفاء في بيئة مهيأة، ومكان مناسب، مع فتح مجال للنقاش، والإجابة على التساؤلات التي يطرحها المشاركون".

بدوره، قال عميد كلية الدعوة الإسلامية عبد الله أبو عليان لـ "وكالة الرأي": "إن البرنامج يأتي لتمتين العقيدة وتحصين الجيل من الشبهات المثارة في واقعنا المعاصر، فقضية الإيمان تمثل رأس مال المسلم لذلك الإلحاد يناقضها ويهدمها وإن مجتمعنا عصي على هذه الأفكار الشائبة".

وشدد أبو عليان، على ضرورة الوقاية والتأهيل للدعاة وطلبة العلم ليعرفوا هذا الظواهر التي بدأت تنخر في بعض المجتمعات.