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بالتعاون مع مؤسسة أجيال للإبداع والتطوير

التعليم تناقش خدمات المياه والصرف الصحي في مرحلة ما قبل المدرسة

09 آب / أغسطس 2023 12:13

وزارة التعليم تُنظم تناقش خدمات المياه والصرف الصحي في مرحلة ما قبل المدرسة
وزارة التعليم تُنظم تناقش خدمات المياه والصرف الصحي في مرحلة ما قبل المدرسة

غزة- وكالة الرأي:

نظّمت وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع مؤسسة أجيال للإبداع والتطوير ورشة عمل حول" إطلاق مشروع تحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عالية الجودة في مرحلة ما قبل المدرسة في محافظات قطاع غزة".

وشارك في اللقاء عائد الربعي مدير عام التخطيط والتطوير، وم. حاتم غيث مدير عام الأبنية واللوازم، ود. منى الصادق مديرة وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي، وم. خلدون محمد مدير دائرة المشاريع، وأ. حسين العيلة مدير دائرة الرياض، وأ. عبد الله شرشرة المدير التنفيذي لجمعية أجيال.


وأكد الربعي على اهتمام الوزارة وسعيها لتطوير قطاع رياض الأطفال، مثمناً هذه الشراكة مع مؤسسة أجيال، والتي تستهدف النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وأوضح الربعي أن الورشة تهدف إلى ترميم وتأهيل (97) روضة من مختلف مديريات التربية والتعليم تم اختيارها بناء على الدراسة الشاملة لاحتياجات رياض الأطفال والمعايير التي تم التوافق عليها، وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية عالية الجودة.

ولفت الربعي إلى تطلع الوزارة لخلق المزيد من الشراكات على المستويين المحلي والدولي للارتقاء بقطاع التعليم ما قبل المدرسي؛ نظراً لأهمية هذا القطاع في تكون شخصية الأطفال وإكسابهم مجموعة من القيم والمفاهيم التربوية والسلوكية والمعرفية.

من جهته، تحدث شرشرة عن البرامج التي تنفذها الجمعية، مؤكداً على التعاون المثمر لخدمة التعليم؛ خاصةً بقطاع الطفولة المبكرة، مبيناً أن هذا المشروع يأتي في سياق الارتقاء والنهوض بواقع رياض الأطفال لما لها من أهمية بالغة ضمن النظام التعليمي.

وجرى خلال اللقاء نقاش موسع حول العديد من القضايا والدراسات البحثية الخاصة بتطوير جوانب قطاع رياض الأطفال.

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