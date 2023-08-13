تشجيع ع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بمقرها بمدينة غزة الصناعية وفداً رفيع المستوى قادماً من المحافظات الشمالية ضم كلاً من نصار نصار "رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية"، ويرافقه أسامة النعسان "نائب رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية" والعديد من رؤساء الاتحادات الصناعية الفرعية.

حيث كان في استقبالهم علام غباين "مدير عام الهيئة" وباجس الدلو "مدير دائرة الترويج والعلاقات المحلية والدولية" وباسم العشي "مدير عام شركة بيدكو".

و رحب غباين بالضيف والوفد المرافق له، وقدم لهم شرحاً مبسطاً عن دور الهيئة في دعم المصانع في شتى المجالات، مؤكداً عل متانة العلاقة بين الهيئة والقطاع الخاص بشكل عام واتحاد الصناعات الفلسطينية بشكل خاص كون الاتحاد أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ضمن التشكيلة الرسمية للمجلس.

كما قدم الدلو عرضاً مفصلاً عن مهام الهيئة واستعرض آخر التطورات في مدينة غزة الصناعية، متطرقاً إلى الحصيلة النهائية لأعداد المصانع والشركات وعدد العمال وآخر المشاريع المنفذة فيها.

ومن جهته أشاد نصار بالعلاقة المميزة بين الهيئة والمصانع، مقدماً شكره وامتنانه لما تبذله الحكومة والهيئة في سبيل دعم القطاع الصناعي كونه أحد أهم القطاعات المنتجة في فلسطين.

حيث تم اصطحاب الوفد في جولة ميدانية اشتملت على مصنع شركة بشير السكسك وشركاه للأنابيب البلاستيكية، ومصنع Hanover.ps - شركة هانوڤر للصناعات الغذائية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مدينة غزة الصناعية منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

ويعتبر نصار أحد أهم المستثمرين على مستوي فلسطين، وهو صاحب مجموعة شركات نصار للحجر والرخام، وقد تم انتخابه رئيساً للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في يوليو الماضي.