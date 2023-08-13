وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تبحث مع شركات التشغيل آليات العمل بملف التصاريح وكالة الرأي الفلسطينية وحدات القمع تقتحم سجن النقب وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل شابين من طولكرم وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تُعلن الانتهاء من تشكيل المجالس الشبابية المُنتخبة وكالة الرأي الفلسطينية المباحث العامة تضبط " 17 " هاتفًا خلويًا مفقودًا بقيمة "10" آلاف وكالة الرأي الفلسطينية "التعليم "تعقد لقاءً موسعاً مع مدراء المدارس استعداداً لبدء العام الدراسي الجديد وكالة الرأي الفلسطينية اللجنة الحكومية لإدارة الأزمات والكوارث تجتمع لمناقشة استعداداتها وكالة الرأي الفلسطينية وفد من وزارة المالية يتفقد معبر رفح البري للاطلاع على مشاريع تطويره وكالة الرأي الفلسطينية ضابط إسرائيلي: جيشنا يرتكب جرائم حرب بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية عيادة الخدمات الطبية برفح تُقدم أكثر من 3 آلاف خدمة خلال يوليو
أخبار » الأخبار الحكومية

تشجيع ع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع

13 آب / أغسطس 2023 10:26

تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع
تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بمقرها بمدينة غزة الصناعية وفداً رفيع المستوى قادماً من المحافظات الشمالية ضم كلاً من نصار نصار "رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية"، ويرافقه أسامة النعسان "نائب رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية" والعديد من رؤساء الاتحادات الصناعية الفرعية.

حيث كان في استقبالهم علام غباين "مدير عام الهيئة" وباجس الدلو "مدير دائرة الترويج والعلاقات المحلية والدولية" وباسم العشي "مدير عام شركة بيدكو".

و رحب غباين بالضيف والوفد المرافق له، وقدم لهم شرحاً مبسطاً عن دور الهيئة في دعم المصانع في شتى المجالات، مؤكداً عل متانة العلاقة بين الهيئة والقطاع الخاص بشكل عام واتحاد الصناعات الفلسطينية بشكل خاص كون الاتحاد أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ضمن التشكيلة الرسمية للمجلس.

كما قدم الدلو عرضاً مفصلاً عن مهام الهيئة واستعرض آخر التطورات في مدينة غزة الصناعية، متطرقاً إلى الحصيلة النهائية لأعداد المصانع والشركات وعدد العمال وآخر المشاريع المنفذة فيها.

ومن جهته أشاد نصار بالعلاقة المميزة بين الهيئة والمصانع، مقدماً شكره وامتنانه لما تبذله الحكومة والهيئة في سبيل دعم القطاع الصناعي كونه أحد أهم القطاعات المنتجة في فلسطين.

 حيث  تم اصطحاب الوفد في جولة ميدانية اشتملت على مصنع شركة بشير السكسك وشركاه للأنابيب البلاستيكية، ومصنع Hanover.ps  - شركة هانوڤر للصناعات الغذائية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مدينة غزة الصناعية منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

ويعتبر نصار أحد أهم المستثمرين على مستوي فلسطين، وهو صاحب مجموعة شركات نصار للحجر والرخام، وقد تم انتخابه رئيساً للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في يوليو الماضي.

364145188_196725190062648_42096246760212844_n 364151497_196725076729326_7202455131779574613_n 364148882_196725010062666_6034370041771779002_n تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟