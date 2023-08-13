وكالة الرأي الفلسطينية "الزراعة " تنظم ورشة حوارية لبحث جهوزية استقبال موسم الزيتون للعام وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من رام الله وكالة الرأي الفلسطينية تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع وكالة الرأي الفلسطينية "المرور": إصابتان بـ 9 حوادث سير خلال 24 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية ظهر بمقطع رائج .. الشرطة تُوقف شخصًا اعتدى على شابين وكالة الرأي الفلسطينية الأسرى الإداريون يواصلون خطواتهم الاحتجاجية لليوم 11 توالياً وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يعلن إطلاق مسابقة لاختيار أفضل مجلس شبابي للهيئات المحلية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل وفدا ًمن جمعية الثقافة والفكر الحر بالكنيسة البيزنطية وكالة الرأي الفلسطينية السياحة تستقبل مجموعتين كشفيتين بتل أم عامر الأثري وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة "تتسلم (5) أسطوانات إطفاء حريق تبرعت بها "شركة الغصين"
أخبار » الأخبار الحكومية

تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع

13 آب / أغسطس 2023 10:26

تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع
تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع

غزة- وكالة الرأي:

استقبلت هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية بمقرها بمدينة غزة الصناعية وفداً رفيع المستوى قادماً من المحافظات الشمالية ضم كلاً من نصار نصار "رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية"، ويرافقه أسامة النعسان "نائب رئيس إتحاد الصناعات الفلسطينية" والعديد من رؤساء الاتحادات الصناعية الفرعية.

حيث كان في استقبالهم علام غباين "مدير عام الهيئة" وباجس الدلو "مدير دائرة الترويج والعلاقات المحلية والدولية" وباسم العشي "مدير عام شركة بيدكو".

و رحب غباين بالضيف والوفد المرافق له، وقدم لهم شرحاً مبسطاً عن دور الهيئة في دعم المصانع في شتى المجالات، مؤكداً عل متانة العلاقة بين الهيئة والقطاع الخاص بشكل عام واتحاد الصناعات الفلسطينية بشكل خاص كون الاتحاد أحد أعضاء مجلس إدارة الهيئة ضمن التشكيلة الرسمية للمجلس.

كما قدم الدلو عرضاً مفصلاً عن مهام الهيئة واستعرض آخر التطورات في مدينة غزة الصناعية، متطرقاً إلى الحصيلة النهائية لأعداد المصانع والشركات وعدد العمال وآخر المشاريع المنفذة فيها.

ومن جهته أشاد نصار بالعلاقة المميزة بين الهيئة والمصانع، مقدماً شكره وامتنانه لما تبذله الحكومة والهيئة في سبيل دعم القطاع الصناعي كونه أحد أهم القطاعات المنتجة في فلسطين.

 حيث  تم اصطحاب الوفد في جولة ميدانية اشتملت على مصنع شركة بشير السكسك وشركاه للأنابيب البلاستيكية، ومصنع Hanover.ps  - شركة هانوڤر للصناعات الغذائية.

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها رئيس الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية مدينة غزة الصناعية منذ توليه منصبه الشهر الماضي.

ويعتبر نصار أحد أهم المستثمرين على مستوي فلسطين، وهو صاحب مجموعة شركات نصار للحجر والرخام، وقد تم انتخابه رئيساً للاتحاد العام للصناعات الفلسطينية في يوليو الماضي.

364145188_196725190062648_42096246760212844_n 364151497_196725076729326_7202455131779574613_n 364148882_196725010062666_6034370041771779002_n تشييجع الاستثمار تطلع رئيس اتحاد الصناعات على دورها في دعم المصانع
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جامعة الإسراء تطلق اسم "جِنين" على فوج الخريجين الخامس لديها

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟