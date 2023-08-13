أصيب فيها مستوطنين.. 9 أعمال مقاومة بالضفة بـ24 ساعة

رام الله - وكالة الرأي:

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية ضد قوات الاحتلال والمغتصبين خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" تسع عمليات مقاومة أدت لإصابة مغتصبين، وشملت على عملية إلقاء زجاجات حارقـة وإحراق موقع عسكري وتصدٍ للمستوطنين وتحطيم مركبات المغتصبين وخمس مواجهاتٍ تخللها إلقاء حجارة في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وألقى الشبان الثائرون الحجارة صوب مركبة للمغتصبين في بلدة عزون بقلقيلية وأصابوا مغتصبين، كما حطم الشبّان مركبات للمغتصبين ، فيما اندلعت مواجهات تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال في كفر قدّوم.

وشهد مخيم العروب في الخليل مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال تخللها إلقاء حجارة بشكل متكرر، كما أحرق الثوار موقعًا عسكريًا على مدخل المخيّم.

واندلعت مواجهات في المزرعة الشرقية في رام الله، تخللها إلقاء حجارة صوب قوات الاحتلال.