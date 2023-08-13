" الأسرى": الاحتلال ينقل 60 أسيراً إلى أقسام مختلفة في" النقب"

غزة - وكالة الرأي

قالت وزارة الأسرى والمحررين، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت نحو 60 أسيرًا من قسم 26 بسجن النقب إلى أقسام أخرى عقب اقتحامه وتفتيشه بشكل استفزازي.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتصب مساء اليوم الأحد، أن حالة من التوتر لازالت تسود السجن.