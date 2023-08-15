"توجيه السياسي" يفتتح دورة "إدارة الضغوط النفسية" للشرطة النسائية

غزة- وكالة الرأي:

افتتحت هيئة التوجيه السياسي والمعنوي بمحافظة رفح بالتعاون مع برنامج غزة للصحة النفسية دورة بعنوان "إدارة الضغوط النفسية" والتي تستهدف ضباط وأفراد الشرطة النسائية بمحافظتي رفح وخانيونس بواقع "15".

وحضر افتتاح الدورة العميد إسماعيل الأسطل مدير إدارة المحافظات بالهيئة ولفيف من ضباط الهيئة.

وتشمل الدورة على العديد من المحاور والموضوعات من بينها "تعريف الضغط النفسي، الضغط النفسي الإيجابي والسلبي، طرق التعامل مع الضغط النفسي، كيفية التعامل مع الجمهور أثناء ضغط العمل، القدرة على حل المشكلات واتخاذ القرار".

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركات المهارات المناسبة لمواجهة التحديات والضغوط النفسية الناجمة عن الأعباء الوظيفية أثناء العمل.