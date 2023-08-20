احتفال أضر بسمعة الشرطة" يحيل ضابطين عراقيين للتقاعد

أصدر وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري قراراً بإحالة ضابطين احتفلا بترقيتهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى التقاعد.

وجاء قرار وزير الداخلية العراقي بعد الجدل الكبير الذي أثير نتيجة انتشار مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي تداولها رواد السوشيال ميديا، وتظهر احتفال ضابطين عراقيين يحملان رتبة عقيد بترقيتهما في زيهما الرسمي.

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وظهر أحد الضابطين في جلسة تصوير رسمية بلباسه العسكري مع زوجته احتفالاً بترقيته، فيما قام الآخر بنشر مقطع فيديو من داخل مكتبه للاحتفال بترقيته.

وأشار البيان الصادر عن وزارة الداخلية إلى أن هذا القرار جاء استناداً إلى صلاحيات الوزارة ووفقاً لأحكام المادة (4) من قانون وزارة الداخلية الصادرة في العام 2016، بالإضافة إلى مراعاة المصلحة العامة وضوابط الخدمة في قوى الأمن الداخلي.

جاء في البيان: "تم اتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا لأحكام تعليمات حالات جواز إحالة رجل الشرطة على التقاعد، بحق ضابطين اثنين برتبة عقيد، وذلك لانتهاكهما قواعد السلوك المهني وآداب وضوابط الخدمة، من خلال ظهورهما في مقطع فيديو ينتهك هذه الضوابط ويؤثر سلبًا على سمعة جهاز الشرطة".

واختتم البيان: "تم توجيه تنبيه لجميع ضباط ومنتسبي وزارة الداخلية للالتزام بقواعد السلوك المهني والحفاظ على سمعة الوزارة والشرف الوظيفي الأمني، وبذل جهودهم للابتعاد عن أي سلوك غير لائق يمكن أن يلحق ضرراً بسمعة الوزارة وبأسرهم الكريمة".