النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(25601) الأحد 20/8/2023

أخبار فلسطينية﻿

رئيس حماس في الخارج يحذر من مخطط تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى الأردن

الرئاسة الفلسطينية تحذر من خطة إسرائيل شرعنة 155 بؤرة عشوائية في الضفة الغربية

مُنظمة التحرير الفلسطينية: المواقف الدولية الرافضة للاستيطان مُهمة ولكنها تحتاج لتحركات حقيقية

البرغوثي: عمليات حوارة شكلت صفعات متتالية على وجه الاحتلال

أخبار إسرائيلية

موقع عبري: منفذ عملية حوارة لا زال طليقًا

تجدد التظاهرات ضد حكومة نتنياهو وخطة "إضعاف القضاء"

اخبار دولية

الأونروا تدعو الجهات المسلحة لإخلاء منشآتها في مخيم عين الحلوة بلبنان

الأمم المتحدة: 77 عاملا صحيا أصيبوا في الضفة الغربية خلال 7 أشهر

أخبار عربية

سباح سوري ينسحب من بطولة العالم في اليابان بسبب وجود لاعب إسرائيلي

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

إغلاق المدارس في بلدة حوارة بالضفة الغربية الأحد بسبب”عدوان الاحتلال الإسرائيلي”

مقتل إسرائيليين اثنين في عملية إطلاق نار قرب بلدة حوارة شمال الضفة- (صور وفيديو)

إسرائيل تهدد بهدم أكثر من 50 مدرسة فلسطينية مع انطلاق العام الدراسي الجديد

استشهاد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته قبل أيام في مخيم بلاطة- (صور وفيديو)

الشرق الأوسط

السلطة الفلسطينية « »: نعمل على إنهاء الفلتان الأمني في الضفة

الاهرام المصرية

إصابات خلال مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في نابلس

مُستوطنون إسرائيليون يعتدون على طفل.. ويؤدون طقوسًا تلمودية عند أبواب المسجد الأقصى

بعد إطلاق نار في "حوارة".. الاحتلال الإسرائيلي يُشدد قبضته الأمنية على "نابلس"

الشروق المصرية

مسؤول محلى فلسطيني: المستوطنون يرشقون مركبات الفلسطينيين بالحجارة بشمال بلدة حوارة

مديرية تربية نابلس: إغلاق المدارس في بلدة حوارة بالضفة الغربية الأحد بسبب العدوان

رئيس حماس في الخارج يحذر من مخطط تهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية إلى الأردن

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعترف بجريمة حفر عناصرها نجمة داوود على وجه شاب فلسطيني

شرطة الاحتلال الإسرائيلي تعترف بجريمة حفر عناصرها نجمة داوود على وجه شاب فلسطيني

الشرطة الإسرائيلية تمنع آلاف المسيحيين من الوصول للكنيسة في جبل طابور

المنفذ خاطبهم بالعبرية.. مصادر فلسطينية تُطلع الشروق على تفاصيل عملية حوارة

عملية حوارة.. فصائل المقاومة الفلسطينية: حطمنا هيبة جيش الاحتلال

سرايا القدس تحذر جيش الاحتلال: أي دخول لأرض جنين سيكلفكم ثمنا باهظا

الغد الأردنية

الاحتلال يشن حربا على التعليم الفلسطيني وخطة لهدم 53 مدرسة بالضفة

الشرق القطرية

" الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين في الضفة الغربية

عملية فلسطينية تودي بحياة مستوطنين اثنين قرب نابلس

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

الأونروا " ": نحتاج لاستمرار عملياتنا حتى آخر السنة لـ 275 مليون دولار

القدس المحلية

إصابة مستوطن برصاص قوة إسرائيلية

مستوطنون يعتدون على طفل ويؤدون طقوساً تلمودية عند أبواب الأقصى

تقرير: جرائم الاستيطان والارهاب اليهودي في حماية القضاء

الحياة الجديدة

مفتول فلسطيني "سريع التحضير" بمعايير صحية

الاحتلال يداهم مسجدًا ومحلًا تجاريًا في بيتا

مستوطنون يعتدون على طواقم بلدية قفين شمال طولكرم

الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية في محيط نابلس

أسيران من جنين يدخلان عامين جديدين في سجون الاحتلال

أبو ردينة: حدود عام 1967 والقدس الشرقية هما مفتاح تحقيق السلام والأمن وليس الاستيطان

فارس: الحركة الأسيرة أفشلت مخطط الاحتلال لخلق معايير جديدة للتضييق عليهم

العالول: الرئيس يترأس جلسة لثوري "فتح" الخميس المقبل

جريدة الأيام

إصابات جرّاء قمع الاحتلال مسيرات الجمعة والتصدي لاعتداءات مستوطنين

الأسرى يعلّقون إضرابهم المفتوح عن الطعام بعد تحقيقهم نتائج مرضية

»ارتفاع في فرض المنهاج الإسرائيلي بالقدس الشرقية

السلام الآن": الحكومة الإسرائيلية تموّل الضم بأكثر من 700 مليون شيكل

واشنطن: نأخذ التوسع الاستيطاني على محمل الجد

خطيب الأقصى: لا يجوز شرعاً المشاركة في انتخابات بلدية الاحتلال

حكومة نتنياهو تطلب تأجيل نظر المحكمة العليا بالتماس ذريعة المعقولية

مياو".. مقهى للقطط في مدينة غزة "كي تضحك وتنسى ضغوط الحياة"

وكالة صفا

فلسطين اليوم

غزة المـرور ب : 9 إصابات في 14 حادث سير خلال الـ24 ساعة الماضية

سما نيوز

موقع عبري: منفذ عملية حوارة لا زال طليقًا والاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية في نابلس

بالفيديو: استهداف حاجز عسكري إسرائيلي بالرصاص شرق القدس المحتلة

عملية حوارة: مخاوف لدى السلطة وغالانت يتوعد والمستوطنون ينظمون مسيرات

بالفيديو: لحظة تنفيذ عـمـلـية حوارة

رسميا.. العمادي يعلن موعد صرف المنحة القطرية للأسر المتعففة في قطاع غزة

جيش الاحتلال يستهدف طائرة مسيّرة للمقاومة جنوب القطاع

عرب 48

أونروا": مسلّحون يستولون على مدرسة أخرى في عين الحلوة جنوب لبنان

وكالة وفا

حدث في مثل هذا اليوم

ý 20 آب (أغسطس)

ý 2003م رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمود عباس يقرّر وقف كافّة الاتصالات مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي

ý 1993م قيام المجاهد أنور عزيز من حركة الجهاد الإسلامي باختطاف سيارة لوكالة الغوث وصدمها بسيارتين للعدو الإسرائيلي مما أدى إلى مقتل من فيهما وعرف من بين القتلى ضابط مخابرات وأصيب قائد شرطة غزة للسير الميجر جنرال (تفتالي ليفي).

ý 1993 م التوقيع بالأحرف الأولى على إعلان المبادئ بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية في أوسلو.

ý 1983 م اغتيال مأمون المريش مساعد القيادي الفلسطيني خليل الوزير "أبو جهاد" (اغتيل عام 1988) على يد مجهول في اليونان.

1980م مجلس الأمن يصدر القرار رقم 478 الذي يؤكد عدم الاعتراف بمصادقة إسرائيل على القانون الأساسي بشأن المدينة المقدسة، ويدعو الدول إلى سحب بعثاتها الدبلوماسية منها

ý 1922م المؤتمر الفلسطيني الخامس في نابلس: في الفترة من(20-25/8/1922)، بحضور مائة مندوب يمثلون كل فلسطين والوفد العائد من لندن وسط مظاهرات وطنية في حديقة نابلس.