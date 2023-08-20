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" العمل" تختتم تخريج فوج الإيادي للعام الحالي

20 آب / أغسطس 2023 04:31

غزة – بسام العطار- وكالة الرأي

نظمت الإدارة العامة للتدريب المهني في وزارة العمل حفل تخريج فوج الأيادي المبدعة للعام التدريبي 2023.

وأوضح وكيل الوزارة إيهاب الغصين أن الحفل الختامي توج بتتويج 640 متدرب ومتدربة في مراكز التدريب المهني، اللذين أنهو عاماً كاملاً التدريب لـ 17 تخصص.

وأضاف الغصين لوكالة " الرأي" اليوم الأحد، أن قطاع التدريب المهني والتقني هو الفرصة الحقيقة، للتخفيف من حدة البطالة، داعياً كافة الشباب الالتحاق بالتخصصات المهنية، حيث تولي الحكومة في غزة ووزارة العمل، اهتماماً كبيراً في مجال التدريب المهني بقطاع غزة.

وأعلن وكيل وزارة العمل عن مكافأة الـ 10 الأوائل من خريجي مراكز التدريب المهني للعام التدريبي 2022/2023، على بند التشغيل المؤقت لمدة 6 شهور.

كما أعلن الغصين لخريجي وخريجات مراكز التدريب المهني، عن دعم صندوق جذور للمشاريع الصغيرة من خلال مؤسسة مانحة بمبلغ 100 ألف دولار.

وثمنت الخريجة سهر إسليم من قسم الخياطة والتفصيل في مركز الإمام الشافعي للتدريب المهني، الدور الكبير لوزارة العمل ومراكز التدريب، في خدمة الشباب والشابات وتدريبهم للحصول على مهن مختلفة، خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة، وعمل مكانة لهم بين كافة فئات المجتمع.

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