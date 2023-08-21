مقتل مستوطِنة وإصابة آخرين بعملية إطلاق نار بالخليل

الخليل - وكالة الرأي:

قتلت مستوطنة وأصيب عدد من المستوطنين، صباح اليوم، في عملية إطلاق نار نفذها مقاومين في مدينة الخليل.

وأكدت وسائل إعلام الاحتلال مقتل مستوطنة وإصابة في حالة حرجة جراء إطلاق نار باتجاه سيارتهم قرب مفرق كفاسيم في الخليل.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، وقوع إصابات في إطلاق نار على سيارة مستوطنين قرب مستوطنة "كريات 4"..

وقالت صحيفة “يديعوت” العبرية، أن عملية إطلاق نار وقعت قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، أسفرت عن إصابة مستوطنين اثنين بجروح خطيرة.

وبينت إذاعة الجيش الصهيوني، أن عملية إطلاق النار قرب مستوطنة كريات أربع بالخليل، تمت من مركبة مسرعة، وتمكنت من الانسحاب.

وأول أمس السبت قتل مستوطنين اثنين في عملية إطلاق نار، نفذها شاب فلسطيني في بلدة حوارة جنوب نابلس.

وقتل 35 إسرائيليًا جراء عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والداخل المحتل، وعلى الحدود مع مصر، منذ بداية العام الجاري 2023.