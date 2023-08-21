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الدعليس يفتتح مبنى المقر الرئيس لوزارة العمل

21 آب / أغسطس 2023 12:27

الدعليس يفتتح مبنى المقر الرئيس لوزارة العمل
الدعليس يفتتح مبنى المقر الرئيس لوزارة العمل

غزة- وكالة الرأي:

افتتح رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، ووكيل وزارة العمل م. إيهاب الغصين، صباح اليوم الاثنين، مبنى المقر الرئيس لوزارة العمل في مدينة غزة، والذي دمره الاحتلال خلال العدوان الإسرائيلي مايو 2021.

وشارك في حفل الافتتاح وكيل وزارة التنمية الاجتماعي د. غازي حمد، ووكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان د. جواد الأغا، ورئيس هيئة الشباب والثقافة  أحمد محيسن، وعالة شهيد لقمة العيش محمد يوسف أبو طعيمة، وممثل مؤسسة PAS RELIEF الماليزية  محمد نادر النوري قمر الزمان، ووفد من الاتحادات والنقابات والشرطة الفلسطينية، وممثلي عن المجتمع المحلي والمدني، وموظفي وزارة العمل.

بدروه رحب الغصين بالحضور، وأثنى على الجهود التي تم بذلها خلال العامين الماضيين من أجل إعادة بناء مبنى وزارة العمل الذي دمره الاحتلال خلال العام 2021.

وأكد على أن وزارة العمل ماضية في سياساتها العامة الهادفة إلى خدمة العمال والخريجين، والتخفيف من معاناة سكان قطاع غزة المحاصر، من خلال تقديم الخدمات للمواطنين في 13 مقرا ومديرية في جميع المحافظات.

وأشار الغصين إلى أن الاحتلال استهدف مقر وزارة العمل بعد تشييده بأقل من شهرين، ودمره بشكل كامل خلال العدوان الإسرائيلي على غزة مايو 2021، منوها إلى أن الوزارة واصلت تقديم خدماتها برغم تدمير مقرها الرئيس، وعملت على تجويد الخدمات بالشكل الذي يضمن وصولها للمواطنين بسهولة ويُسر.

وتقدم وكيل وزارة العمل بالشكر للجنة متابعة العمل الحكومي، ومؤسسة PAS RELIEF الماليزي الممولة لمشروعة إعادة بناء المقر المدمر، ووزارة الأشغال العامة والإسكان، والعاملين في وزارة العمل، والشركة المشرفة على المشروع، لجهودهم المقدرة في إعادة بناء مبنى الوزارة.

من جهته أثنى الدعليس على الجهود التي تبذلها وزارة العمل في خدمة المجتمع المحلي، مشيدا بالخدمات التي تقدمها في العديد من القطاعات التي تهم العمال والخريجين في قطاع غزة.

وتحدث رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي عن العديد من الإنجازات التي حققتها وزارة العمل خلال النصف الأول من العام الجاري 2023، مؤكدا على تقديم الدعم الكامل لوزارة العمل في جهودها الهادفة لخدمة العمال والخريجين.

وأعلن الدعليس عن تقديم حزمة تسهيلات جديدة تخص وزارة العمل، تتمثل في إطلاق منصة إلكترونية لتسويق عمل العمال خارج فلسطين، وزيادة التشغيل المؤقت الحكومي، وزيادة عدد تصاريح العمل في الداخل المحتل، وتعزيز دور الجمعيات التعاونية الإسكانية.

وفي ذات السياق أعرب ممثل مؤسسة PAS RELIEF الماليزية عن سعادته بالتعاون مع وزارة العمل في خدمة سكان قطاع غزة.

وأكد قمر الزمان استمرار تقديم الشعب الماليزي للمشاريع والمساعدات التي تساهم في التخفيف من معاناة سكان قطاع غزة، وتعمل على توفير مشاريع تهم جميع القطاعات، وتوفر فرص عمل للعديد من العمال والخريجين.

وتخلل الاحتفال تكريم عائلة شهيد لقمة العيش العامل محمد يوسف أبو طعيمة، وافتتاح جدارية خاصة بالشهيد، تحمل رسالته التي أوصى بها العمال والكادحين.

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