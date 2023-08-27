النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(25605) الأحد 27/8/2023
أخبار فلسطينية
«السلطة» ترفض تبريرات نتنياهو لتصريحات بن غفير العنصرية
الرجوب: إقامة دولة فلسطينية مستقلة هو السبيل الوحيد للاستقرار بالمنطقة
الخارجية الفلسطينية: تبريرات نتنياهو لتحريض بن جفير "مُضللة ومرفوضة"
حركة فتح: الإدارة الأمريكية تراجعت عن تعهداتها للقيادة الفلسطينية
عملية حوارة.. القسام تتبنى عملية قتل مستوطنين اثنين في نابلس
بكيرات: محاولات إرهاب المرابطين بالمسجد الأقصى سياسة فاشلة
"التعليم العالي" تعلن عن مقاعد دراسية في الأردن بمجال البكالوريوس
أبو مرزوق يُدين تحريض الاحتلال على اقتحامات واسعة للأقصى
"القسام" بغزة تنظم مؤتمرًا حول تعزيز ثقافة المقاومة لدى الجامعيات
حماس تدعو حكومة سيراليون للعدول عن موقفها بشأن سفارتها في القدس
أخبار إسرائيلية
نتنياهو يدفع بـ«التفتيش» ضد الجريمة في الوسط العربي
عشرات الآلاف يتظاهرون في اسرائيل احتجاجا على تفاقم جرائم القتل بالقطاع العربي
مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية
مسؤولون بالليكود يحذرون من انهيار الحكومة الإسرائيلية
اخبار دولية
أميركا تشتري بطاريات القبة الحديدية من إسرائيل
إطلاق حملة لدعم رئيس "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" المعتقل في هولندا
هيئة دولية: تصاعد خطاب وزراء الاحتلال العنصري يلخص الوضع القائم
أخبار عربية
رئيس وزراء قطر: ليس لدينا حرب مع إسرائيل ولكن هناك احتلال إسرائيلي للفلسطينيين
الجيش اللبناني: زورق حربي إسرائيلي يخترق المياه الإقليمية للبنان
صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تستقبل الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة ال14 للمخيم الصيفي لوكالة بيت مال القدس
مصر تعتقل إسرائيلياً عند معبر طابا
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
القسام” تتبنى عملية حوارة التي قُتل فيها مستوطنان قبل أيام- (صورة)
الزوارق الإسرائيلية تستهدف مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة
الشرق الأوسط
جرائم القتل تفتك بالمجتمع العربي في إسرائيل
لجنة تمثل عرب إسرائيل تعلن إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على تصاعد العنف والجريمة
إسرائيل تحذر «السلطة» من انخراط عناصرها في التصعيد
بالرصاص والقنابل... إسرائيل تطارد مراكب الصيادين الفلسطينيين في غزة
الخارجية الفلسطينية: تبريرات نتنياهو لتحريض بن جفير "مُضللة ومرفوضة"
الاهرام المصرية
زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر مدينة غزة
الخارجية الفلسطينية تُرحب بالإدانات الدولية لتصريحات "بن جفير" العنصرية
الشروق المصرية
مسيرة في جنين تندد باستشهاد شاب فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي
الغد الأردنية
إجراءات عنصرية إسرائيلية بحق "الأقصى".. وسياسة "الإبعاد" والاعتقالات مصير المصلين
الشرق القطرية
" الاحتلال يُصعّد في الضفة.. فهل يُسخّن جبهة غزة؟
الكيان الإسرائيلي يواصل انتهاكه للمياه الإقليمية اللبنانية
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
22 عامًا على اغتيال الأمين العام للجبهة الشعبية أبو علي مصطفى
مستوطنون يقتحمون "الأقصى" بحراسة مشددة
المقاومة تطلق صاروخًا تجريبيًا تجاه البحر
إصابات بمواجهات مع الاحتلال في حوسان غرب بيت لحم
أجهزة السلطة تواصل حملات الاعتقال السياسي في الضفة الغربية
رام الله: وقفة إسنادية للأسير وليد دقة والأسرى المرضى والمضربين عن الطعام
القدس المحلية
5 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
مقتل شاب في جريمة جديدة بالداخل المحتل
العشرات من المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب وشرق الخليل
وقفة إسناد للأسير دقة والأسرى المرضى والمضربين في رام الله
مسيرة استفزازية للمستوطنين في البلدة القديمة من القدس
مصابان في جريمتي طعن بقلنسوة والزرازير في أراضي الـ48
غزة: مصرع شاب بصعقة كهربائية
الحياة الجديدة
مجدلاني لـ "الحياة الجديدة": هدفنا الانتقال من الاحتياج إلى الإنتاج وصولاً إلى التمكين الاقتصادي
إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم طولكرم
نادي الأسير يحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير الجريح أنور عبد الغني
عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
الاحتلال يغلق مداخل دورا ويستولي على تسجيلات كاميرات مراقبة
أسيران من جنين يدخلان عاميهما الـ22 في الأسر
جريدة الأيام
مواطنون يتصدون لاقتحامات جديدة لقوات الاحتلال والمستوطنين في مناطق عدة
فتح" تدعو إلى تصعيد المقاومة الشعبية: منخرطون بالسعي لاسترداد الوحدة...
مؤسسات تحذر من تبعات مسودة قرار بقانون على حرية الصحافة والإعلام
واشنطن تعلن إجراءات سفر المواطنين الأميركيين في غزة عبر إسرائيل
عير عميم": الخطة الخمسية الإسرائيلية قد تؤدي إلى إلحاق المزيد من الضرر...
منظمات إجرامية في مناطق 48 تهدد بالاعتداء على حياة أيمن عودة
باحث إسرائيلي: متحف التسامح في القدس الغربية يفتقر إلى التسامح
إسرائيل: تجدُّد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء
وكالة صفا
جمعية إسرائيلية: "الخطة الخمسية" قد تلحق مزيد من الضرر بالمقدسيين
إصابات واشتباكات عنيفة باقتحام الاحتلال طولكرم ومخيمها
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين بالخليل
مستوطنون يهاجمون منطقة "نعلان" بالمزرعة الغربية
ضابط بجيش الاحتلال: سلوك حزب الله يعكس جرأة استراتيجية
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة 5 مواطنين برصاص الاحتلال في مخيم طولكرم
عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى
12 عملًا مقاومًا بـ24 ساعة في الضفة
قتيل في جريمة إطلاق نار بسخنين في الداخل المحتل
مستوطنون يُنظمون مسيرة استفزازية في البلدة القديمة بالقدس
مستوطنون يهاجمون بلدة قصرة جنوب نابلس
نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية عن مصير الجريح عبدالغني
فلسطين اليوم
سرايا القدس - كتيبة طولكرم: إعطاب آلية "إسرائيلية" ونصب كمائن خلال اقتحام الاحتلال لطولكرم
اعتقالات ومداهمات في مناطق متفرقة بالضفة
بالفيديو خلال مواجهات واشتباكات مسلحة.. اصابة خمسة مواطنين برصاص الاحتلال خلال اقتحام طولكرم
بكيرات: الاحتلال يشن حربًا مكتملة الأركان من حفر وتهويد وتزوير بالقدس
وقفة دعم واسناد للاسرى المرضى والمضربين عن الطعام برام الله
مقتل شاب بجريمة إطلاق نار في الداخل المحتل
سما نيوز
إعلام عبري: صمت في المؤسسة الأمنية بعد توقيف خلية تجسس في مطار بيروت
يديعوت تسلط الضوء على "أخطر وأهم شخص لدى حماس"
مصر تعتقل إسرائيليا في معبر طابا
ليبرمان يهاجم نتنياهو وبن غفير: إسرائيل" تفقد السيطرة الأمنية وتنهار اقتصادياً
فتح" تشيد بتصريحات العاروري: تعبر عن رسالتنا ومعتقداتنا الوطنية
مقتل شاب في جريمة جديدة بالداخل المحتل
مصابان بجريمتي طعن في قلنسوة والزرازير بالداخل المحتل
رام الله: وقفة إسناد للأسرى المرضى والمضربين عن الطعام
الاحتلال يقتحم قرية مثلث الشهداء جنوب جنين
عرب 48
اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء: إسرائيل تعتقل الموت الفلسطيني
الضفة: مواجهات إثر هجوم المستوطنين على عدة بلدات
1200 معتقل إداري: عشرة أسرى يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام
اعتقالات بالضفة وإصابات باشتباكات بمخيم طولكرم
وكالة وفا
الأسير يوسف حمدان من جنين يدخل عامه الـ21 في ...
مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين جنوب وشرق ا ...
زوارق الاحتلال تطلق النار تجاه مراكب الصيادين ...
الاحتلال يقتحم قرية مثلث الشهداء جنوب جنين
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 آب (أغسطس)
- 2001م اغتيال القائد الوطني أبو علي مصطفى الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وأحد مؤسسي حركة القوميين ومنظمة التحرير الفلسطينية من خلال قصف مكتبه في رام الله بالصواريخ من طائرات حربية إسرائيلية.
- 2001م الاحتلال الإسرائيلي يغتال أبو علي مصطفى (ولد عام 1938) الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقصف مكتبه في مدينة البيرة بالصواريخ من طائرة مروحية. عاد إلى فلسطين في 30 أيلول (سبتمبر) 1999، وانتُخب أميناً عاماً للجبهة الشعبية في 8 تموز (يوليو) 2000 خلفاً للدكتور جورج حبش (ولد عام 1926).
- 1998م انفجار في مدينة تل أبيب يسفر عن جرح 21مإسرائيلياً، والعدو يتهم حركة المقاومة الإسلامية حماس بهذا التفجير.
- 1989م الاحتلال الإسرائيلي يبعد خمسة فلسطينيين عن الأراضي المحتلة
- 1970م أنهى المجلس الوطني دورته السابعة بتاريخ 4/6/1970، وكان من المفترض أن يعود إلى الاجتماع في دورته العادية في نهاية عام 1970، إلا أن أموراً خطره استجدت بالنسبة إلى العمل الفلسطيني فحملت اللجنة التنفيذية على دعوة المجلس إلى عقد أول دورة استثنائية في عمان، وأهم هذه الأمور.
- 1897م المؤتمر الصهيوني الأول الذي عقد في مدينة بازل بسويسرا وكان رئيس المؤتمر الصهيوني مؤسس الحركة الصهيوني تيودور هرتسل.