النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(25605)  الأحد 27/8/2023

1970م أنهى المجلس الوطني دورته السابعة بتاريخ 4/6/1970، وكان من المفترض أن يعود إلى الاجتماع في دورته العادية في نهاية عام 1970، إلا أن أموراً خطره استجدت بالنسبة إلى العمل الفلسطيني فحملت اللجنة التنفيذية على دعوة المجلس إلى عقد أول دورة استثنائية في عمان، وأهم هذه الأمور.