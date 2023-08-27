حماس: مساس الاحتلال بقادة المقاومة سيُواجه بقوةٍ وحزم

غزة – وكالة الرأي:

أكدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو باغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الشيخ صالح العاروري وقادة المقاومة هي تهديدات جوفاء لن تنجح في إضعاف المقاومة.

وقالت الحركة في تصريح صحفي الأحد: "إن الشيخ صالح وإخوانه جميعاً وشعبنا الفلسطيني الصامد المرابط، الذي قدم قافلة طويلة من الشهداء، ماضٍ بعزم ويقين في مقاومة الاحتلال حتى استعادة كل الحقوق المشروعة لشعبنا، وعلى رأسها حرية القدس والمسجد الأقصى المبارك".

وأضافت : "على العدو الصهيوني المرتبك بفعل ضربات المقاومة أن يعي أن أي مساس بقيادة المقاومة سيواجه بقوة وحزم".