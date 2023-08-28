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الاحتلال يشن حملة اعتقالات بالضفة

28 آب / أغسطس 2023 08:29

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضفة المحتلة – وكالة الرأي:  

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، حملة اعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 6 مواطنين من رام الله، وهم: أحمد صالح وعبد المجيد صالح من عارورة المدينة، وأيهم عبد اللطيف البرغوثي، وعلي طارق الحج محمد، وأيسر طارق الحج محمد، وإبراهيم عبد اللطيف.  البرغوثي

وأضافت المصادر، أن القوات اعتقلت 4 مواطنين من نابلس، وهم: المحرر كفاح الجاغوب، وعز مرشود، وتامر ومكرم مسعود، والمصاب علي أبو بكر من جنين، والمحرر ماجد متعب من الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال المواطنين يزن الهريمي، ومصطفى حجازي من مخيم عايدة شمال بيت لحم.

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