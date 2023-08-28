المدهون: الاحتلال يمارس جريمة الاعتقال الإداري بشكل موسع ضد الفلسطينيين

غزة – وكالة الرأي :

أكد وكيل وزارة الأسرى والمحررين بغزة بهاء الدين المدهون، أن قضية الاعتقال الإداري تمثل جريمة قانونية وإنسانية بحق الأسرى، حيث يستخدمها الاحتلال بشكل موسع لتطال كل شرائح المجتمع الفلسطيني.

وأضح أن الاحتلال أصدر منذ عام 1967 نحو 60 ألف قرار اعتقال إداري، وخلال هذا العام فقط تجاوزت قرارات الاعتقال الإداري 2000 قرار.

وأكد أن حجم الهجمة المسعورة والاعتقالات التي شهدتها محافظات الضفة الغربية خلال الأيام الماضية تشير إلى مدى العنجهية والتطرف الذي يسيطر على سلوك حكومة الاحتلال.

وشدد خلال ندوة قانونية نظمتها الوزارة عن جريمتي الاعتقال الإداري واحتجاز جثامين الشهداء، بغزة، اليوم الاثنين، على أن حكومة الاحتلال تعيش حالة تخبط وتصدر أزماتها في ظل فشلها في مواجهة أبناء شعبنا وخاصة الأسرى داخل السجون.

وقال المدهون إن المتطرف بن غفير، يستمر بمحاولاته اليائسة ومخططاته الإجرامية لإعادة قضية الأسرى لنقطة الصفر تحديداً على المستوى المعيشي، بعد أن حقق الأسرى جزءًا من حقوقهم بتضحياتهم الكبيرة خلال العقود الماضية، ولكن وحدة الأسرى ووقوفهم صفا واحدًا كفيل بأن يفشل كل هذه المخططات الإجرامية.

ووجه المدهون التحية لأهالي وذوي الشهداء المحتجزة جثامينهم وعلى وجه الخصوص الشهداء الأسرى، الذين لم يكتف الاحتلال بقتلهم وتصفيتهم، بل وصادر حقهم وحق ذويهم في دفنهم وإلقاء نظرة الوداع عليهم، وهو ما يعتبر جريمة أخلاقية وإنسانية بكل المقاييس وتحتاج لموقف وتحرك دولي واسع لوقفها بشكل فوري.

من جانبه أكد صلاح عبد العاطي رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، أن الاحتلال لا يحترم اتفاقيات لاهاي أو جينيف التي تشترط على سلطات الاحتلال إعادة الجثامين المحتجزة ليتم مواراتها الثرى وفق الطقوس الدينية.

وقال إن الاحتلال مستمر كذلك بالتنكيل بالأسرى وخاصة الإداريين عبر زيادة اعدادهم وعدم احترام الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان والخاصة بالتعامل مع هؤلاء الأسرى.

بدورها قالت أحلام الأقرع من المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إن المحكمة العليا الإسرائيلية متواطئة وتمارس الابتزاز السياسي في ملف المعتقلين وتحتجزهم دون مسوغ قانوني، مشددة أن المركز يعمل على هذه الملفات لتوثيقها وتقديمها للمحاكم الدولية.