وكالة الرأي الفلسطينية خبيرة تغذية توصي بفيتامين مهم للحفاظ على العيون من التلف وكالة الرأي الفلسطينية عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وكالة الرأي الفلسطينية إصابات باعتداء شرطة الاحتلال على العمال قرب قلقيلية وكالة الرأي الفلسطينية 10 ميزات وحِيَل على "واتس آب" قد لا تكون على دراية بها! وكالة الرأي الفلسطينية تعرف على أحد أفضل هواتف أندرويد القابلة للطي حاليا وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل نحو 30 مواطنًا خلال مداهمات واسعة بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية Realme تطرح سماعات لاسلكية مميزة بسعر منافس جدا! وكالة الرأي الفلسطينية حيل يمكن أن توفر ساعات من عمر بطارية هواتف "أندرويد"! وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: فرصة مهيأة لسقوط أمطار محلية خفيفة وكالة الرأي الفلسطينية مواجهات مع الاحتلال غرب رام الله
أخبار » الأخبار الفلسطينية

إصابات باعتداء شرطة الاحتلال على العمال قرب قلقيلية

29 آب / أغسطس 2023 08:26

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قلقيلية – وكالة الرأي:  

 أصيب، اليوم الثلاثاء، عامل بجروح والعشرات بالاختناق جراء اعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي، على العمال في منطقة حاجز "إيال" شمال مدينة قلقيلية.

وأفادت مصادر محلية، بأن عاملا أصيب بجروح بعد اعتداء شرطة الاحتلال عليه قرب الحاجز المذكور، كما أصيب عشرات العمال بالاختناق بعد أن أطلقت الشرطة قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع تجاههم.

وقالت المصادر، إن مئات العمال الفلسطينيين أغلقوا صباح اليوم جزءا من شارع 55، رفضا لسحب شرطة الاحتلال الحافلات التي تقلهم إلى أماكن عملهم في أراضي الـ48.

ولفتت إلى أن شرطة الاحتلال استنفرت قواتها خلف الحاجز الشمالي لمدينة قلقيلية، بعد إغلاق العمال لجزء من شارع 55.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

فلسطيني من غزة يفوز بجائزة أبطال الاستدامة المائة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟