رابط فحص .. نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة لعام 2023.
وقالت الوزارة، إنه بإمكان المتقدمين للامتحان من طلبة قطاع غزة معرفة نتائجهم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.
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29 آب / أغسطس 2023 11:59
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11:59رابط فحص .. نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة