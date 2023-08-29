رابط فحص .. نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة

غزة – وكالة الرأي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم في غزة، ظهر اليوم الثلاثاء، نتائج الدورة الثانية من امتحان الثانوية العامة لعام 2023.

وقالت الوزارة، إنه بإمكان المتقدمين للامتحان من طلبة قطاع غزة معرفة نتائجهم من خلال الرابط التالي اضغط هنا.