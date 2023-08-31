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الاقتصاد: تسديد رسوم الترخيص المتراكمة على أصحاب المناجر الخشبية بنسبة 100%

31 آب / أغسطس 2023 01:40

غزةوكالة الرأي:  

أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة، اليوم الخميس، عن تسديد نسبة 100 % من رسوم الترخيص الصناعي المتراكمة على أصحاب المناجر الخشبية عن المدة ما بين عام 2013 إلى 2017.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي وصل "الرأي" نسخة منه، إن القرار ينص على اعفاء أصحاب المناجر من رسوم التراخيص الصناعية المتراكمة والراغبين في تجديد الرخصة الصناعية والعودة إلى الإنتاج وصناعة الأثاث المنزلي والصناعات الخشبية.

وبينت أن الاعفاء يأتي لدعم الصناعات المحلية، ورفع حصته في السوق المحلي مما يساهم في زيادة عدد المنشآت الصناعية وتوسعة المصانع القائمة، الأمر الذي يساهم في الحد من مشكلة البطالة بين صفوف الشباب العاطلين عن العمل.

وطالبت الوزارة أصحاب المناجر الراغبين في الاستفادة من قرار الاعفاء مراجعة الإدارة العامة للصناعة لديها.

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