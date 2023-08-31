عائلة أمين أبو راشد تعرب عن قلقها من استمرار هولندا احتجازه

أمستردام - وكالة الرأي:

أعربت عائلة الناشط الفلسطيني أمين أبو راشد، عن “قلقها الكبير” لاستمرار السلطات الهولندية في احتجازه، منذ أكثر من شهرين دون محاكمة.

وقالت عائلة “أبو راشد” في المهجر والشتات، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن “المحاكم الهولندية تتعنت بطلبنا المستمر بالإفراج عنه إلى حين محاكمته”.

وأشار البيان، إلى أن أبو راشد، يعاني وضعاً صحياً صعباً “وفي انتهاك واضح لما تنص عليه القوانين والأعراف الدولية بهذا الخصوص، يتواصل احتجاز أمين أبو راشد بتهم ملفقة كما أفاد بذلك المحامي الهولندي الخاص بالقضية”.

واعتبر بيان عائلة “أبو راشد” أن هناك “محاولات لتسيس محاكمته بتدخل خارجي إسرائيلي، ورضوخ من طرف السلطات الهولندية التي استندت في القضية إلى ادعاءات وتقارير إسرائيلية كاذبة” بحسب البيان.

وناشدت العائلة السلطات القضائية الهولندية “الإفراج الفوري عن ابننا أمين إلى حين موعد المحاكمة، ونطالب في الوقت ذاته جميع أحرار العالم للتحرك والوقوف مع أمين، حتى تحقيق العدالة وإطلاق سراحه”.

واعتبرت عائلة “أبو راشد” في بيانها، أن “محاكمته قائمة بسبب انتمائه إلى شعبه وقضيته الفلسطينية، إذ إن الاحتلال الإسرائيلي يعكف على استهداف الشخصيات الفاعلة في العمل الفلسطيني… وذلك بعد أن عجز هذا المحتل عن إسكات الصوت الفلسطيني في القارة الأوروبية”.

وأهابت العائلة “بالنشطاء والمؤسسات الإنسانية وأبناء للشعب الفلسطيني في كل مكان، إلى المشاركة الفاعلة في حملة (الحرية لأمين)”.

ودعت حملة #الحرية_لأمين إلى الإفراج الفوري عن الناشط الفلسطيني في هولندا رئيس الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة أمين أبو راشد، والذي تعتقله السلطات الهولندية منذ ستين يومًا بدواعٍ أمنية واهية واتهامات باطلة، بتحريض مباشر من اللوبي الصهيوني، مؤكدة على ضرورة تحريك القضية وفضح الظلم الواقع عليه.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته حملة الحرية لأمين (وهي مجموعة من ناشطين أوروبيين) في العاصمة الهولندية أمستردام مساء اليوم الخميس، بحضور زوجته ومحاميه نايك بريمن ومحامية أخرى، والمتحدث الرسمي باسم الحملة أوسكار بيرغمان.

وتطرق المتحدثون خلال المؤتمر لأبرز تفاصيل اعتقال أمين أبو راشد ومدى التقدم الذي تم إحرازه بشأن قضيته والظروف التي يعانيها في السجن، ومطالب العائلة والنشطاء مع اقتراب جلسة محاكمته المقررة في 4 أكتوبر المقبل في روتردام.

جدير بالذكر أن أبو راشد فلسطيني يحمل الجنسية الهولندية، ومعروف بنشاطه الإنساني لأجل القضية الفلسطينية.

واعتقلت السلطات الأمنية الهولندية في شهر حزيران/ يونيو الماضي رئيس مؤتمر فلسطينيي أوروبا أمين أبوراشد، ووجهت له شبهات بإرسال مبالغ مالية إلى منظمات مرتبطة بحركة “حماس”.