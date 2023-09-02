الطقس: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

يطرأ اليوم السبت انخفاض طفيف على درجات الحرارة بحيث تكون اعلى من المعدل السنوي العام بنحو الثلاثة درجات مئوية.

وبحسب موقع طقس فلسطين يسود جو حار نسبي في فترة الظهيرة وما بعدها، ويصبح الجو منعشاً ولطيفاً تحديداً في المناطق الجبلية مع ساعات المساء.