النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2511)  الأحد 3/9/2023

1936 م اندلاع معركة "بلعة" بين المجاهدين العرب وجيش الاحتلال الإنكليزي في فلسطين، قُتل فيها 80 جندياً إنكليزياً.

1936 م معركة بلعا الثانية دارت هذه المعركة التي تعتبر من المعارك الكبرى في ثورة 1936-1939 على أراضي قرية بلعا التي تبعد عن مدينة طولكرم مسافة سبع كيلومترات وعن طريق نابلس – طولكرم ( التي اعتادت القوافل الصهيونية عبوره تحت حماية الجنود البريطانيين ) مسافة واحد ونصف كيلومتر فقط.