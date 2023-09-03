النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2511) الأحد 3/9/2023
أخبار فلسطينية
منظمة التحرير الفلسطينية تحذر من تداعيات زيادة حصول المستوطنين على السلاح المرخص
"البرغوثي": عقوبات الاحتلال الجماعية ضاعفت شرارة المقاومة
نعيم: تصريحات وزيرة التعاون البلجيكية حول جرائم الاحتلال تتوافق مع تقارير أممية
86 اعتداء للاحتلال ومستوطنيه ضد التجمعات البدوية بأغسطس
لقاء ثلاثي يجمع نصر الله بالعاروري والنخالة
"أوتشا": الاحتلال هدم وصادر 33 مبنى فلسطينيًا بأسبوعين
أخبار إسرائيلية
مواجهات في تل أبيب مع طالبي لجوء إريتريين
بن غفير بصدد قرارات أخرى بحق الأسرى الفلسطينيين
عشرات الآلاف يتظاهرون مجددا ضد الحكومة في إسرائيل
بن غفير يتحدى نتنياهو ويوعز ببدء تنفيذ قراراته ضد الأسرى الفلسطينيين اليوم
إسرائيل" تحطم الرقم القياسي منذ 30 عاما في أعدد المعتقلين إداريًا
يديعوت: إسرائيل ستكون أمام أزمة دستورية خطيرة
اخبار دولية
بعد انتقاد وزيرة بلجيكية لجرائم الاحتلال.. أزمة دبلوماسية بين بروكسل وتل أبيب
أخبار عربية
لبنان.. نصر الله يبحث مع حماس والجهاد الأوضاع في الضفة
لبنان: انفجاران في مخيم «عين الحلوة» للاجئين الفلسطينيين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
إصابة 8 فلسطينيين بمواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنين
إصابات إثر تفريق الجيش الإسرائيلي تظاهرة قرب السياج الفاصل بغزة
ملتقى اقتصادي فلسطيني أوروبي في الضفة الغربية لأول مرة الشهر المقبل
في أول يوم دراسي.. الإضراب يعم مدارس فلسطينية في القدس رفضا لإجراءات الاحتلال
الشرق الأوسط
إسرائيل تستعد لتصعيد «يهدد» بالتحوّل لحرب متعددة الجبهات
مواجهات عنيفة في تل أبيب مع طالبي لجوء إريتريين
الاهرام المصرية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل شابين وفتاة من المسجد الاقصى
بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر غزة
الشروق المصرية
بعد انتقاد وزيرة بلجيكية لجرائم الاحتلال.. أزمة دبلوماسية بين بروكسل وتل أبيب
الغد الأردنية
إضراب بالقدس احتجاجا على إجراءات التهويد
170 جريحا بصدامات بين إريتريين ورجال الشرطة في تل أبيب
الاحتلال يصعد ضد الأسرى ويقلص زياراتهم
الشرق القطرية
" إصابة فلسطينيين اثنين في اعتداء للمستوطنين برام الله
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
فجر اليوم.. الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
إطلاق نار على مستوطنة في أريحا ومواجهات في القدس ورام الله
مغاري: "نفذنا مشاريع بتكلفة 8 مليون دولار وسنبدأ قريبا بتنفيذ مشاريع أخرى
مصرع طفلة بحادث دهس في رام الله
"صدى سوشال" يرصد 45 انتهاكًا للمحتوى الفلسطيني خلال أغسطس الماضي
حركات مقاطعة تدعو شركة فلسطينية للعدول عن التعاقد مع كارفور بـ(إسرائيل)
مؤسسات حقوقية: الأسرى مستعدون لمواجهة إجراءات المتطرف "بن غفير"
إصابة 8 فلسطينيين جراء اعتداء المستوطنين على بلدة "قصرة" جنوبي نابلس
القدس المحلية
الاحتلال يصيب شابًا ويعتقل آخر في رام الله
الاحتلال يزعم إحباط هجوم بعبوة ناسفة قرب رام الله
غضب إسرائيلي من إعلان مرتقب لليونسكو بشأن أريحا القديمة
مصرع شاب غرقًا قبالة سواحل رفح
إحراق 8 مركبات إسرائيلية في الجليل
الاحتلال يعتقل شاباً وطفلاً عند مدخل أريحا الشمالي
العثور على فتاة من نابلس فقدت آثارها منذ أيام
محدث: إصابات خلال هجوم للمستوطنين في نابلس
الحياة الجديدة
نورهان العطيات.. فارسة في الدفاع المدني كسرت القيود المجتمعية وتجاوزت الحواجز النفسية
الدروس الخصوصية.. قطاع غير منظم ينمو على إيقاع كورونا والإضرابات
إصابتان بالرصاص المعدني خلال مواجهات في كفر قدوم
هيئة الأسرى ونادي الأسير: الأسرى مستعدون لمواجهة إجراءات المتطرف "بن غفير"
الشرطة تداهم وكرًا لتجارة المخدرات في بيت لحم وتقبض على أربعة أشخاص
أربعة معتقلين يواصلون إضرابهم عن الطعام في سجون الاحتلال
جريدة الأيام
إصابات خلال هجوم للمستوطنين على بلدتي قصرة والمغير
الأسرى مستعدون لمواجهة إجراءات المتطرف "بن غفير" ...اليوم الإعلان عن خطواتهم
المستوطنون يتجهّزون لأوسع اقتحام للأقصى خلال الأعياد اليهودية
تل أبيب: عشرات الإصابات في صدامات مهاجرين إريتريين مع الشرطة الإسرائيلية
إسرائيل: تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو وخطة إضعاف القضاء
مجسم "صانعو الجمال".. انحناءة شكر طويلة لعمال نظافة رام الله
من ذاكرة البلاد".. سناء موسى تتألق في عمّان بالأسود والأبيض!
وكالة صفا
إصابة شاب واعتقال آخر ببلدة بير زيت
حركات مقاطعة تدعو شركة فلسطينية للعدول عن التعاقد مع كارفور بـ"إسرائيل"
الاحتلال يقتحم يعبد وزبدة وزبوبا بجنين
الاحتلال يعتدي على شاب قرب حوارة جنوب نابلس
الاحتلال يقتحم بلدة العوجا
وكالة الرأي الفلسطينية
إصابة 3 مستوطنين في 26 عملًا مقاومًا بالضفة خلال 24 ساعة
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الإثنين
هنية يدعو أهالي الداخل المحتل لحقن الدماء
إصابتان في مواجهات مع الاحتلال في قلقيلية
العاروري والنخالة يلتقيان حسن نصر الله في بيروت
متضررو جنين: أموال المتبرعين لم تصلنا وسنخرج في اعتصامات
شؤون الاسرى ونادي الأسير: الأسرى مستعدون لمواجهة إجراءات "بن غفير"
بلدية غزة تتمكن من إطفاء الحريق بمكب النفايات في منطقة جحر الديك
فلسطين اليوم
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة والقدس
عطايا: أي معركة مقبلة مع العدو نتائجها لن تكون وفق تقديراته وستكون مخيبة لآمال قادته
أزمة دبلوماسية بين بلجيكا والاحتلال بسبب إدانة الجرائم ضد الفلسطينيين
كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح الإثنين المقبل
الاحتلال يعتدي على شاب قرب حوارة جنوب نابلس
وقفة دعم وإسناد للأسير المريض وليد دقة في باقة الغربية
سما نيوز
المونيتور: لماذا يحث رؤساء الشاباك السابقون بايدن على عدم دعوة نتنياهو للبيت الأبيض؟
تجدد الاحتجاجات ضد حكومة نتنياهو للأسبوع الـ35 على التوالي
هل ينفذ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية ضد غزة رداً على ما يجري في الضفة؟
الهيئة المستقلة تنفي إصدار أي بيان حول أوجه إنفاق أموال إعمار مخيم جنين
الاحتلال يعتدي على شاب قرب حوارة
الاحتلال يقتحم بلدة يعبد وقريتي زبدة وزبوبا في محافظة جنين
النقب: مظاهرة الثلاثاء القادم احتجاجا على هدم المنازل
مستوطنون يقطعون أشجار زيتون غرب رام الله
عرب 48
عودة الإرباك الليلي في بيتا: مواجهات واعتقالات بالضفة والقدس
غزة: إصابات إثر استهداف الاحتلال متظاهرين قرب السياج الفاصل
الاحتلال يعتقل شبانا من محافظة رام الله بينهم أسير محرر ويغلق مدخل برقة
الضفة: إصابات في هجوم للمستوطنين ومواجهات مع قوات الاحتلال
وكالة وفا
مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
الاحتلال يقتحم بلدة يعبد وقريتي زبدة وزبوبا ف ...
مصرع طفل بحادث سير ذاتي شرق قلقيلية
"الهيئة المستقلة" تنفي إصدار أي بيان حول أوجه ...
حدث في مثل هذا اليوم
- 3 أيلول (سبتمبر)
- 1936 م اندلاع معركة "بلعة" بين المجاهدين العرب وجيش الاحتلال الإنكليزي في فلسطين، قُتل فيها 80 جندياً إنكليزياً.
- 1937 م اغتيال الحاخام اليهودي المتطرف غونشتاين في البلدة القديمة من القدس العربية.
- 1936 م معركة بلعا الثانية دارت هذه المعركة التي تعتبر من المعارك الكبرى في ثورة 1936-1939 على أراضي قرية بلعا التي تبعد عن مدينة طولكرم مسافة سبع كيلومترات وعن طريق نابلس – طولكرم ( التي اعتادت القوافل الصهيونية عبوره تحت حماية الجنود البريطانيين ) مسافة واحد ونصف كيلومتر فقط.
- 1950 م طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي 4071مبدويا من قبيلة أم العزازنة في منطقة العوجا المجردة من السلاح على الحدود المصرية وأجبرتهم على اللجوء إلى صحراء سيناء وقد قتل الصهاينة 13 شخصاً بينهم نساء وأطفال.
- 2001م سلسلة من أربعة انفجارات تهزّ عدة مناطق في القدس المحتلة و الاحتلال الصهيوني يعترف فقط بإصابة 4 مستوطنين بجروح .