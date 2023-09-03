وكالة الرأي الفلسطينية التشريعي: شعبنا لن يسمح بتمرير قرارات بن غفير لقمع الأسرى وكالة الرأي الفلسطينية لجنة تعيين القضاة تختتم مراحل مسابقة (تعيين قاضٍ شرعي) للعام وكالة الرأي الفلسطينية لوحة "حتا" في الإمارات تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية وكالة الرأي الفلسطينية بلدية غزة تطلق كتيب تعريفي عن المدينة وكالة الرأي الفلسطينية أغلى قطعة جبن في العالم.. سعرها "لا يُصدّق" وكالة الرأي الفلسطينية "الأسرى": الحركة الأسيرة تعلن اليوم خطواتها لمواجهة عدوان "بن غفير" وكالة الرأي الفلسطينية ليفربول يكمل "القطعة الناقصة" في اللحظات الأخيرة وكالة الرأي الفلسطينية 4 لاعبين يظهرون لأول مرة في قائمة الوطني وكالة الرأي الفلسطينية الاستخدام المنتظم للإنترنت قد يجنب كبار السن خطر الخرف! وكالة الرأي الفلسطينية فوز كبير لنماء.. وتعادل قاتل للهاونة.. وانتصاران في الثانية
أخبار » الأخبار الحكومية

"الأسرى": الحركة الأسيرة تعلن اليوم خطواتها لمواجهة عدوان "بن غفير"

03 أيلول / سبتمبر 2023 10:12

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

غزةوكالة الرأي:  

قالت وزارة الأسرى والمحررين في غزة، إن الحركة الأسيرة ستعلن اليوم الأحد برنامج خطواتها لمواجهة عدوان المتطرف (بن غفير) وتغوله على حق الأسرى بالزيارات الشهرية بعد انتهاء مشاوراتها بكل مكوناتها للرد على هذا العدوان.

ودعت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه، اليوم الأحد، أبناء شعبنا الفلسطيني وكافة قواه الحية لتجنيد كل الإمكانيات، وتسخير كل الطاقات للانخراط مع الأسرى في أي معركة يقررونها، وتشكيل أكبر حالة دعم وإسناد لهم في المرحلة المقبلة.

وشددت على أهمية قيام المنظمات الدولية والإنسانية بدورها في الضغط على الاحتلال للجم عدوان حكومة الاحتلال الفاشية بحق الأسرى، وإلزامها بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى.

وكان بن غفير أوعز لمصلحة السجون ببدء تنفيذ قراره بتقليص زيارات عوائل الأسرى الفلسطينيين من مرة شهريًا إلى مرة كل شهرين، بالإضافة لقراره السابق بمنع الإفراج المبكر عن الأسرى من ذوي الأحكام المخففة من شهر إلى 3 سنوات، مع قرب انتهاء محكوميتهم، بسبب الاكتظاظ داخل السجون.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟