المؤتمر الـ 11 لأمراض الباطنة يصدر توصياته للارتقاء بالواقع الصحي بغزة

غزة – وكالة الرأي :

اختتم مجمع ناصر الطبي المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للباطنة، والذي عقد في فندق أيان "المشتل- سابقا" شمال قطاع غزة، وذلك عصر يوم الجمعة ولمدة ثلاثة أيام، وقد حضر المؤتمر على مدار أيام انعقاده أكثر من 600 طبيب من كافة التخصصات الطبية وخاصة أطباء الباطنة والأقسام الداخلية في المستشفيات.

وناقش المشاركون في المؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر للباطنة، وعلى مدار ثلاثة أيام متواصلة 41 ورقة عمل بحثية ودراسة حالات تم تشخيصها وعلاجها في قطاع غزة، وفي المستشفيات خارج فلسطين؛ وقد سبقها تنظيم ورشتي عمل في مجمع ناصر الطبي، في أهم المجالات التدريبية في طب الباطنة وقد عقدت في 29-31/8/2023 ضمن فعاليات المؤتمر، كما تميز المؤتمر بوجود محاضرات لاستشاريين من مستشفيات قطاه غزة، والضفة الغربية، ومن الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، وبريطانيا، ومصر.

وأكد مدير عام مجمع ناصر الطبي، الدكتور عاطف الحوت في ختام المؤتمر أن المؤتمر الدولي شكل فرصة كبيرة لالتقاء الأطباء والاستشاريين وذوي الاختصاص والباحثين من داخل فلسطين وخارجها، وقد عزز أهمية تبادل المعرفة الطبية والتطبيقات العملية في مختلف أقسام الباطنة وعرض حالات أمراض الباطنة الصعبة الأمر الذي يطور عملية التشخيص والعلاج للمرضى. وكما تميز المؤتمر بمحاضرات اختصت بأخلاقيات ممارسة المهنة والتعامل مع المريض واحترام استقلاليته.

وأصدر المؤتمر بيانه الختامي الذي أكد على مجموعة من التوصيات المهمة للارتقاء بالواقع الصحي والخدمات المقدمة للمرضى في المؤسسات والمراكز الصحية.

وكما أكد الدكتور أشرف شعت رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر العلمي الدولي الحادي عشر لأمراض الباطنة على أهمية الحفاظ على استمرارية المؤتمرات العلمية، وتقديم الدعم اللازم لها، لتطوير قدرات الاطباء وتبادل الخبرات والاستفادة من المعلومات الحديثة في مجال طب الباطنة وفروعه، شاكرا كل من ساهم في إنجاح المؤتمر.

وأعلن في اليوم الختامي للمؤتمر التوصيات التي صدرت عن المؤتمر العلمي الحادي عشر لأمراض الباطنة، الذي نظمه مجمع ناصر الطبي، وقد اشتملت على عدة توصيات، منها تشجيع الأطباء في وزارة الصحة، خاصة العاملين في أمراض الباطنة، على إجراء الأبحاث الطبية والمشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية، وتدريب الأطباء في أقسام الطوارئ والباطنة والعناية المركزة على استخدام السوائل بشكل أمثل، وتوفير أجهزة U/ S محمولة وتدريب الأطباء على استخدامها لتشخيص وتدخل سريع.

وأضاف "شعت" في التوصيات، ضرورة إنشاء فرق متخصصة لإدارة السوائل والتأكيد على عدم إعطاء سوائل زائدة لمرضى الصدمة الانتانية، وتدريب الأطباء على استخدام طرق مراقبة الدورة الدموية بالطرق الغازية، ووضع بروتوكولات جديدة لأمراض الأمعاء الالتهابية وتوفير أنواع جديدة من العلاجات البيولوجية.

ومن التوصيات التي أكدها رئيس اللجنة العلمية؛ أهمية توفير وحدات لعلاج فصل البلازما في المستشفيات، وتوفير الأدوية والمعدات الطبية اللازمة للمستشفيات، وإنشاء عيادات تخصصية لأمراض الدم في جميع المستشفيات، ودعم كافة الجهود لرفع مستوى الدعم المادي والمعنوي لمرضى السرطان، من خلال توفير كافة البرامج العلاجية لهم.

وجاء في التوصيات النهائية للمؤتمر الحادي عشر، ما يخص أهمية تحديث بروتوكول علاج أمراض السكرى وتوفير الأدوية الفعالة في تقليل المضاعفات والوفيات، وتشديد تطبيق Antibiotic stewardship وتنظيم صرف المضادات الحيوية في الصيدليات، وفحص البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية في مختبرات وزارة الصحة ورفع تقارير دورية، بالإضافة الى تنفيذ تدابير صارمة للوقاية من العدوى ومكافحة انتشار البكتيريا المقاومة للكاربابينيم "مضاد حيوي".

ومن ناحية الأجهزة والإمكانات والمختبرات التي ترتبط بتطوير طب الباطنة في مستشفيات قطاع غزة، فقد أوصى المؤتمر بأهمية استخدام جهاز MALDI- TOF- MASS SPECTROMETRY في مختبرات وزارة الصحة، وتوفير اختبارات Lateral flow immunoassay NG- test و and CTXM CARBA- 5 لتشخيص العدوى المرتبطة بالبكتيريا.

وفي كلمته الختامية، أكد الدكتور علاء المصري، رئيس المؤتمر، أن المشاركين قد تطورت لديهم القدرات العلمية والعملية بالمستوى الذي يضيف اضافة نوعية لجودة الخدمة الطبية التي تقدم لمرضانا في مستشفيات القطاع.

وشكر جميع اللجان المنظمة لهذا وجميع المحاضرين ورؤساء الجلسات وكل المشاركين كما داخل فلسطين وخارجها، الذين حرصوا على الحضور ومناقشة الحالات المعروضة في هذا المؤتمر كما تمنى من الكوادر الطبية أن تستعد لمؤتمر الباطنة الثاني عشر مع التركيز على الابحاث والدراسات وما هو جديد في عالم الطب.

وشكر الدكتور عمرو الأسطل المنسق العام جميع لجان المؤتمر التي أوصلتنا الى لحظات النجاح وقدم الشكر الجزيل لكل الشركات الدوائية والمؤسسات الاعلامية لمشاركتهم الفاعلة في هذا المؤتمر.

وأكد "الأسطل" على أن المؤتمر الثاني عشر لأمراض الباطنة سيعقد العام القادم عصر يوم الجمعة 6 سبتمبر 2024، ولمدة ثلاثة ايام متتالية.

وأعرب الدكتور مازن صافي رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الحادي عشر للباطنة عن امتنانه وتقديره للجهود التي بذلتها المؤسسات الإعلامية الراعية للمؤتمر ووسائل الإعلام التي غطت فعاليات المؤتمر على مدار ثلاثة أيام من خلال البث المباشر أو الاخبار الالكترونية والمكتوبة.

وقال "صافي" ان هذا العام قد تميز بتغطية العديد من الفضائيات التلفزيونية والمواقع الإعلامية المحلية والإقليمية، سواء المقروءة والمسموعة، وكما تم نقل فعاليات المؤتمر كاملة وعلى مدار ثلاث أيام عبر تقنية اليوتيوب لمجمع ناصر الطبي.